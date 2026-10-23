Castilla-La Mancha descarta la circulación del virus Shamonda en Toledo: "Ya ha pasado" tras afectar a varias granjas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha da por superado el episodio del virus Shamonda en la provincia de Toledo. Según han trasladado a EFE fuentes del departamento regional, actualmente "no hay circulación" del patógeno y la enfermedad "ya ha pasado".

El virus apareció a principios de septiembre y permaneció en los animales durante un periodo de entre 10 y 15 días. Además, la Consejería ha señalado que la mayoría de las explotaciones afectadas se han recuperado y han alcanzado la normalidad.

La detección del patógeno en Toledo se conoció el pasado septiembre, cuando se confirmó su presencia en explotaciones de ganado bovino de la provincia. Desde entonces, el virus también se ha detectado en granjas de Córdoba, Madrid, Ávila, Cantabria y Girona, por lo que son seis las provincias españolas afectadas.

El Shamonda afecta principalmente al ganado vacuno y se transmite a través de la picadura de mosquitos vectores. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, puede reducir la producción de leche mientras los animales presentan síntomas, aunque no suele provocar su muerte.

Primer caso en humanos

La situación ha adquirido una nueva dimensión después de que Francia confirmara este jueves el primer caso mundial de infección humana por el virus. El paciente era un hombre con "inmunodepresión grave" que terminó falleciendo, según el último informe de actualización sobre el patógeno.

Ante este escenario, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este viernes que el Ministerio pondrá "todas las herramientas y servidores públicos" al servicio del seguimiento del virus para rastrear cada uno de los casos. La responsable de Sanidad ha explicado que el Gobierno mantiene el contacto con otros ministerios y con sus homólogos de la Unión Europea.

García también ha señalado que se está desarrollando una "vigilancia epidemiológica exhaustiva" desde el enfoque One Health, que integra la salud humana, animal y ambiental. La ministra ha recordado que el fallecido en Francia estaba inmunodeprimido y ha insistido en que el virus afecta principalmente al ganado bovino.

Vigilancia sin generar alarma

Por su parte, el investigador del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) y de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), David Roiz, ha reiterado que "no hay ningún riesgo para la población general".

El experto ha explicado que existen numerosos bunyavirus —grupo al que pertenece el Shamonda— que circulan de forma natural entre mamíferos en zonas tropicales y que pueden producir casos esporádicos en humanos.

"En un mundo globalizado, donde se mueven animales, mercancías, y el clima está cambiando, no es extraño que ocurran casos de transmisión humana", ha afirmado Roiz. Por ello, considera que la respuesta debe centrarse en vigilar y anticiparse a posibles riesgos sanitarios, sin generar alarma entre la población.