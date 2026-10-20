Alarma entre los ganaderos de Guadalajara por los ataques de los lobos: 10 ovejas muertas en una explotación de Sigüenza

La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG-ASAJA) ha denunciado la situación que están viviendo las explotaciones ganaderas de la provincia por los continuos ataques de lobos.

A través de sus redes sociales, han compartido unas duras imágenes sobre el último ataque, ocurrido en Torrevaldealmendras, una pedanía de Sigüenza.

El balance de este último suceso ha dejado un total de 10 ovejas muertas y cinco heridas.

Según han detallado en la publicación, el incremento de lobos en esta zona se debe al desplazamiento de las crías hasta esta zona tras el incendio de La Mierla.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha el incendio forestal de La Mierla, en Guadalajara, fue detectado el 16 de julio y se dio por extinguido el 5 de septiembre, tras calcinar un total de 34.447 hectáreas, la mayoría dentro del Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara.