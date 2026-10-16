Las mujeres rurales reclaman desde Toledo mejores servicios, más conciliación y liderazgo agrario para seguir avanzando

Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, atendiendo a la prensa antes de arrancar la jornada. Afammer

La ciudad de Toledo ha reunido este miércoles a unas 400 mujeres procedentes de distintos puntos de España, con una presencia mayoritaria de Castilla-La Mancha, en la jornada 'Mujeres rurales: sembrando igualdad, recolectando oportunidades'.

El encuentro, organizado por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, ha servido para diagnosticar desde el prisma femenino las urgencias del campo español: conciliación, empleo, relevo generacional y acceso a los servicios públicos.

La cita, que a lo largo del día contará con las intervenciones de la exministra y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, o del líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, será clausurada por el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha arrancado con un marcado carácter reivindicativo dirigido a las distintas administraciones.

El auditorio de Unicaja en Toledo ha servido de sede para la jornada. Ayuntamiento de Toledo

La presidenta nacional de Afammer, la ciudadrealeña Carmen Quintanilla, ha inaugurado la jornada poniendo el foco en la realidad más cercana y palpable de los municipios españoles.

Quintanilla ha repasado la evolución del medio rural desde la fundación de la asociación, celebrando el cambio de paradigma: "Hace 44 años, cuando nació AFAMMER, éramos invisibles y estábamos estigmatizadas; hoy hemos convertido esa invisibilidad en visibilidad y liderazgo".

Un liderazgo que se traduce en nuevas tendencias demográficas. Según ha destacado la presidenta, "más de 170.000 personas han vuelto a vivir en los pueblos de España, y más de 20.000 en pueblos de menos de 5.000 habitantes".

Sin embargo, para que este cambio se consolide, Quintanilla ha exigido un "pacto entre lo rural y lo urbano". En la práctica, esto implica que las distintas administraciones apliquen la "perspectiva de la ruralidad" a la hora de legislar y garantizar que herramientas de conciliación como el Plan Corresponsables "llegue al último pueblo de España y de Castilla-La Mancha".

Quintanilla ha situado el empleo femenino como el primer pilar de la igualdad, ya que permite que la mujer decida sobre su vida y "evita la pobreza, que en el medio rural tiene rostro de mujer".

Asimismo, ha denunciado el desequilibrio en los cuidados, subrayando que "las mujeres rurales dedican cinco horas y media a los trabajos del hogar frente a las dos horas de los hombres".

Una desigualdad que se suma a realidades aún más duras, como la violencia de género, que en los pueblos pequeños "tarda hasta 25 años en denunciarse por vergüenza y falta de recursos".

Frente a estas barreras, la presidenta de Afammer ha puesto en valor el impacto de la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, celebrando que Castilla-La Mancha sea la "segunda comunidad con más mujeres en cotitularidad".

Gracias a este empuje sostenido en el tiempo, ha recalcado, se ha logrado en el ámbito nacional que "las mujeres agricultoras pasen de ser el 10 % de titulares de explotaciones agrarias hasta el 30 %".

Tras analizar la transformación social y económica de los pueblos españoles, Quintanilla ha abierto el foco hacia la dimensión internacional. Ha recordado que el Día de la Mujer Rural es una "efeméride que conseguimos en la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín", marcando un antes y un después en la agenda política global.

En esta línea, ha aplaudido la decisión de la FAO de declarar 2026 como el Año Mundial de las Mujeres Agricultoras.

Un reconocimiento vital ante una paradoja estadística a nivel global: "El 50 % de los alimentos los producen mujeres agricultoras que, desgraciadamente, solo tienen derecho al 40 % de la tierra".

Un desequilibrio que, de corregirse impulsando la titularidad de las mujeres, "ayudaría a reducir el hambre en alrededor de 75 millones de personas".

Desigualdades estructurales

Por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, ha refrendado la necesidad de visibilizar las deficiencias del campo.

"Es muy importante no percibir los desafíos del medio rural como únicamente de las personas que viven en los pueblos, sino que son desafíos que nos afectan a todos cada vez más", ha afirmado.

Bombal ha expuesto los datos que lastran a las mujeres en el sector primario: menores salarios, mayor tasa de jornadas parciales y escasa presencia en la toma de decisiones.

Aunque las titulares de explotación alcanzan el 32 %, "si hablamos de jefas de explotación, todavía estamos a un nivel inferior: estamos en el 24 %; por tanto, queda mucho que hacer".

Además, las explotaciones dirigidas por mujeres son más pequeñas "tanto económica como físicamente", mermando su "capacidad de crecimiento" e innovación. Para orientar las políticas públicas frente a este escenario, ha avanzado la creación de un grupo focal de expertas en el Ministerio.

Oportunidad de vivienda

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha vinculado la defensa del medio rural con la crisis habitacional del país, señalando que "el principal problema de España es la vivienda". Ante la tensión inmobiliaria de las urbes, ha asegurado que el impulso a la igualdad en los municipios "se convierte en una verdadera oportunidad" para fijar población.

Carlos Velázquez, alcalde de Toledo. Ayuntamiento de Toledo

Una visión que ha compartido la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, quien ha rechazado hablar de "España despoblada" para apostar por el término "la España de las oportunidades".

Cedillo, también alcaldesa de Mocejón, ha exigido medidas tangibles a las distintas instituciones. "La igualdad no se demuestra con eslóganes ni con campañas de propaganda, sino resolviendo los problemas que afectan a cada una de las mujeres en su vida cotidiana", ha afirmado, resumiendo su postura en una reclamación directa: "Menos propaganda, más soluciones; menos promesas, más oportunidades".

La representación pública ha concluido con la intervención grabada de la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ausente por coincidir la jornada con el acto institucional del Ejecutivo autonómico en La Roda.

Simón ha trasladado el mensaje del presidente Emiliano García-Page, incidiendo en que "Castilla-La Mancha no se entiende sin el medio rural y nuestros pueblos no se entienden sin el esfuerzo y el talento de nuestras mujeres".