Asaja alerta de que muchos viticultores de la región quedarán fuera de las ayudas al viñedo por "falta de fondos"

Asaja Castilla-La Mancha ha advertido de que un elevado porcentaje de viticultores de la región podría quedarse fuera de la convocatoria de este año de ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo por falta de presupuesto.

La organización agraria reclama a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que amplíe los fondos disponibles y apruebe las solicitudes pendientes en la segunda resolución, prevista antes del próximo 15 de octubre.

Según los datos que maneja Asaja Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo solo alrededor del 20 % de las solicitudes presentadas por sus socios han sido aprobadas en la primera resolución, mientras que en Ciudad Real el porcentaje se sitúa en torno al 15 %.

La organización considera que estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de aumentar la dotación presupuestaria antes de que se publique la segunda resolución.

Asaja Castilla-La Mancha atribuye parte del problema al criterio de despoblación incluido en la convocatoria y sostiene que este perjudica especialmente a algunas de las principales zonas productoras de uva de Castilla-La Mancha.

En concreto, señala que determinados municipios con una importante actividad vitícola quedan fuera de los criterios establecidos al superar los 5.000 habitantes.

Entre las localidades afectadas, según la organización agraria, se encuentran Corral de Almaguer, Villacañas, La Puebla de Almoradiel, Quintanar de la Orden, La Villa de Don Fadrique o Villanueva de Alcaudete, en Toledo; y La Solana, Tomelloso, Manzanares, Alcázar de San Juan, Villanueva de los Infantes, Campo de Criptana o Socuéllamos, en Ciudad Real.

"Como llevamos avisando mucho tiempo, se está aplicando un criterio de despoblación que deja fuera precisamente a los pueblos verdaderamente vitícolas de Castilla-La Mancha", sostiene Asaja.

La organización recuerda que presentó alegaciones a la convocatoria y que ya advirtió de los problemas que, a su juicio, podía generar el diseño de las ayudas, especialmente en relación con el criterio de despoblación. Asaja afirma que sus alegaciones "no fueron tenidas en cuenta".

Meses de tramitación y documentación

Asaja Castilla-La Mancha también pone el foco en el proceso de tramitación de las solicitudes. La organización señala que durante los meses de verano tanto los viticultores como sus técnicos han tenido que resolver incidencias y aportar documentación para completar los expedientes, pese al riesgo de que finalmente no reciban las ayudas por falta de fondos.

"Los agricultores están hartos de llevar papeles, resolver incidencias y dedicar tiempo y recursos a unas ayudas que finalmente pueden no llegar", afirma la organización agraria.

En este sentido, Asaja considera que no debería mantenerse durante tres años consecutivos una situación en la que se convocan las ayudas, los agricultores realizan los trámites requeridos y una parte de las solicitudes queda finalmente fuera por insuficiencia presupuestaria.

Por ello, la organización reclama a la Consejería de Agricultura que incremente los fondos de la convocatoria y que las solicitudes que cumplen los requisitos puedan ser aprobadas en la segunda resolución, prevista antes del 15 de octubre.