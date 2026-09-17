La DO Valdepeñas inicia una nueva etapa para recuperar su protagonismo en el panorama vitivinícola nacional

La Denominación de Origen Valdepeñas inicia una nueva etapa con el objetivo de recuperar protagonismo en el panorama vitivinícola nacional, reforzar la notoriedad y el prestigio de sus vinos y volver a conectar con el consumidor.

La DO retoma su actividad abriendo un periodo que pretende conjugar el peso de su historia y tradición con la evolución experimentada por el sector, sus bodegas y sus vinos.

Valdepeñas afronta este nuevo tiempo desde una posición relevante dentro del sector vitivinícola español. Por volumen de producción, se encuentra entre las cinco primeras denominaciones de origen de España y engloba importantes bodegas y proyectos empresariales con presencia y proyección nacional e internacional.

Además, la Denominación se encamina hacia una fecha especialmente significativa: en 2032 cumplirá cien años, una trayectoria que la sitúa entre los nombres históricos del vino español.

Una historia sobre la que construir el futuro

La nueva etapa de la DO Valdepeñas quiere poner en valor ese legado sin quedar anclada exclusivamente en él. Historia, tradición, evolución, dinamismo y variedad son algunos de los valores que definen una realidad vitivinícola que aspira a ser nuevamente reconocida por consumidores, profesionales, prescriptores y medios de comunicación.

Esta voluntad se trasladará también a la nueva imagen con la que la Denominación quiere volver a acercarse al consumidor: más contemporánea, cercana y reconocible, pero manteniendo como punto de partida la identidad y la personalidad propias de Valdepeñas.

La nueva línea creativa buscará precisamente invitar a redescubrir Valdepeñas, acercando sus vinos a los momentos cotidianos de consumo y presentando una Denominación que evoluciona sin renunciar a aquello que la hace diferente.

Porque detrás de sus vinos existe también un territorio singular. El clima continental seco, las muchas horas de sol, las escasas precipitaciones, los importantes contrastes térmicos y sus suelos pobres y calizos condicionan el cultivo de la vid y contribuyen a configurar vinos con personalidad propia.

A ello se suma una cultura vitivinícola profundamente arraigada en el territorio, que forma parte de la identidad de Valdepeñas desde hace siglos.

"Tenemos una historia y una tradición de las que sentirnos orgullosos, pero esta nueva etapa tiene que servir, sobre todo, para mirar hacia delante. Queremos que quienes conocen Valdepeñas vuelvan a acercarse a nuestros vinos y que quienes todavía no los han descubierto encuentren razones para hacerlo", asegura la presidenta de la DO, Cristina Prieto.

Volver a hablar de Valdepeñas

Durante los próximos meses, la Denominación desarrollará diferentes iniciativas destinadas a recuperar su presencia pública y acercar al consumidor la realidad actual de los vinos de Valdepeñas.

La comunicación, la promoción, la relación con medios, profesionales y prescriptores y una renovada presencia ante los consumidores formarán parte de esta nueva etapa.

Pero el objetivo va más allá de recuperar notoriedad. La DO quiere generar una nueva conversación alrededor de Valdepeñas y mostrar la diversidad que existe actualmente bajo la Denominación: vinos y bodegas diferentes, nuevas formas de elaboración y una oferta capaz de acompañar distintos momentos y perfiles de consumo.

Se trata, en definitiva, de volver a mirar Valdepeñas sin ideas preconcebidas y descubrir cómo es hoy.

Valdepeñas, presente y futuro

Con casi un siglo de trayectoria como Denominación de Origen, Valdepeñas forma parte de la historia del vino español. Sus viñedos, bodegas y el conocimiento transmitido durante generaciones constituyen un patrimonio estrechamente vinculado al desarrollo económico, social y cultural de su territorio.

La nueva etapa nace con la voluntad de reivindicar ese legado y, al mismo tiempo, construir una imagen contemporánea de Valdepeñas, capaz de conectar con los consumidores actuales y mostrar la evolución y diversidad de sus vinos y bodegas.

La DO Valdepeñas vuelve así a mirar al futuro desde la experiencia de una de las grandes zonas históricas del vino español y con una invitación clara: volver a descubrir Valdepeñas.