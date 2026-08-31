Asaja cree que las ayudas por los daños de los conejos se quedan "cortas" y mantiene la protesta del 6 de octubre en Toledo

Asaja Castilla-La Mancha ha cargado contra las medidas de ayuda y prevención por los daños ocasionados por el conejo de monte en los cultivos agrícolas publicadas este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) por su "deficiente calidad técnica".

La organización también considera que "llegan tarde y se quedan claramente cortas ante la magnitud del problema que están sufriendo los agricultores de la región".

Asaja ha recordado que estas ayudas fueron anunciadas por la Consejería de Desarrollo Sostenible en el mes de marzo, por lo que han transcurrido varios meses hasta la publicación de las bases reguladoras.

"Este retraso evidencia que la Consejería no ha hecho los deberes con la rapidez y la dimensión que exigía un problema que lleva tiempo golpeando a las explotaciones agrarias", ha afirmado el presidente de la organización, José María Fresneda.

Ha destacado que la presión ejercida por la organización agraria está consiguiendo que se produzcan avances, pero "todavía queda mucho por hacer".

Las ayudas establecen una intensidad del 70% de los gastos subvencionables, con un límite de inversión de 14.500 euros. Para Asaja Castilla-La Mancha, este porcentaje es "insuficiente", ya que había reclamado un incremento de las partidas presupuestarias destinadas a estas ayudas con el objetivo de elevar la intensidad hasta cubrir el 100% de la inversión necesaria.

Asimismo, ha indicado que Asaja ha advertido "reiteradamente" de que el mayor problema se concentra en las vías de comunicación y en los cauces de ríos y arroyos, donde se localizan numerosas zonas de refugio y proliferación del conejo. Por ello, ha considerado "prioritario" que las administraciones competentes, incluidas ADIF, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y las confederaciones hidrográficas, actúen sobre sus respectivas infraestructuras.

Por otro lado, ha criticado que las bases establezcan que únicamente serán subvencionables las actuaciones realizadas después del levantamiento del acta de no inicio.

Y ha pedido que se revise el ámbito territorial de aplicación de las medidas, ya que todavía existen municipios afectados por los daños del conejo que no están incluidos en las comarcas declaradas de emergencia cinegética.

Plazo de seis meses

Fresneda ha lamentado el plazo de hasta seis meses para resolver las solicitudes, así como que se excluyan las parcelas con usos Sigpac de pasto permanente con arbolado, pasto arbustivo y pastizal, impidiendo actuar sobre zonas donde se concentran muchos de los refugios del conejo.

Y la autorización previa para eliminar majanos "añade más burocracia y dilata una solución que debería ser inmediata".

"Estamos ante unas bases reguladoras de escasa calidad técnica. Se han publicado unas ayudas que probablemente el agricultor no llegue ni a cobrar", ha asegurado.

Manifestaciones

Por todo ello, desde Asaja Castilla-La Mancha han adelantado que la publicación de estas bases no modifica la necesidad de seguir reivindicando una solución de mayor alcance y mantendrán la convocatoria de manifestación prevista para el 6 de octubre en Toledo.

"Seguiremos trabajando para que se pongan en marcha todas las medidas necesarias para abordar de forma integral el problema del conejo, tal y como trasladó en la Mesa Regional del Conejo", ha afirmado Fresneda.

Además, ha confirmado que mantienen abiertos los trámites ante la Fiscalía para conseguir una respuesta que permita garantizar una cobertura real de los daños a través de los seguros agrarios. Y no ha descartado acudir a la justicia ordinaria para exigir la depuración de responsabilidades.

"Asaja Castilla-La Mancha está en el camino y estamos consiguiendo cosas porque llevamos años insistiendo y poniendo este problema encima de la mesa. Pero no vamos a vender como una solución definitiva algo que no lo es. El agricultor necesita una respuesta completa y mientras no la tengamos seguiremos reivindicando", ha sentenciado.