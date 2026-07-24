Arranca la LII Feria del Ajo de Las Pedroñeras con 40 estands y el reto de superar los 15.000 visitantes

La LII Feria Internacional del Ajo de Las Pedroñeras (Cuenca) ha abierto sus puertas este viernes hasta el próximo domingo para dar a conocer un producto que es conocido en todo el mundo y que supone un motor económico para toda la comarca.

Empresas del sector, cooperativas y entidades de diversa índole forman parte de los más de 40 expositores que están presentes en el recinto ferial. El reto de esta edición es superar los 15.000 visitantes del pasado año.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha participado en la inauguración de la feria, que ha contado con la presencia del alcalde de Las Pedroñeras, José Manuel Tortosa; la delegada de la Junta en la provincia de Cuenca, María Ángeles López; el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez; la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar; y el delegado provincial de Agricultura, Rodrigo Fernández.

El consejero ha valorado el ajo morado de Las Pedroñeras como uno de los productos agrícolas "más relevantes que tenemos en Castilla-La Mancha y en España". Y ha recordado que cuenta desde 1997 con la única figura de calidad de ajo que existe en España.

"Esta IGP es una de las 41 figuras de calidad de Castilla-La Mancha, una de las más activas en promoción junto a su permanente colaboración con nuestra marca de garantía Campo y Alma", ha afirmado.

Asimismo, ha animado a continuar por esta senda para abrir nuevos mercados y ha recordado que el Ejecutivo autonómico destina este año 2,8 millones de euros a la promoción de las producciones agroalimentarias.

"El ajo morado es el protagonista de esta feria, que ya suma 52 ediciones. Una vez más el Gobierno regional tiene su propio estand con zona de información, de exposición de productos Campo y Alma y de degustación de los mismos", ha sentenciado.