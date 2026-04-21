Page cosecha en Bruselas un amplio respaldo a su propuesta para rejuvenecer el campo: "No admite muchos más retrasos"

Page ha presentado en Bruselas el dictamen para el relevo generacional en la agricultura. JCCM

El dictamen sobre la estrategia en favor del relevo generacional en el campo que Emiliano García-Page ha presentado este martes ante el Comité Europeo de las Regiones ha sido aprobado con solo un voto en contra.

El presidente de Castilla-La Mancha se ha felicitado por el éxito de una propuesta tejida desde el consenso, un atributo que "es marca de la casa" en la región. El amplio acuerdo “es lo conveniente y, además, lo mejor para todos”, ha asegurado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Desde Bruselas, ha desgranado las claves de una realidad, la del envejecimiento en el campo, "que choca por completo con el cortoplacismo, con las urgencias a las que hoy se ve sometido el mundo y también la Unión Europea".

El documento defendido por el presidente regional ha planteado una reserva del 10 % del presupuesto de la Política Agraria Comunitaria (PAC), una cantidad que se destinará a "ayudas específicas y créditos para la incorporación de jóvenes al sector primario".

Entre otras medidas, la resolución aprobada contempla la extensión de líneas de préstamos para la adquisición de maquinaria. Con carácter general, el paquete de medidas fija la "cohesión en el medio rural" como reto.

Page ha defendido que la apuesta de los jóvenes por el campo no suponga su desconexión con un estilo de vida digno que incluya "centros de salud, instalaciones educativas o buenos servicios". Sin estas dotaciones, "se les condenaría a la emigración hacia el mundo urbano".

Según los datos que ha desgranado, apenas el 12% de los agricultores tiene menos de 40 años mientras que la edad media de estos trabajadores alcanza los 57. El escenario de envejecimiento "no admite muchos más retrasos: hay que abordarlo porque se necesita tiempo para invertir la tendencia".

Hacer el campo sexi para los jóvenes

El plan para renovar las plantillas del campo se enfoca hacia los hijos de los actuales profesionales; también apuesta por la eventual incorporación de jóvenes españoles o procedentes de terceros países.

En la última década, el agro de Castilla-La Mancha ha ganado dos jóvenes de media al día. "Puede parecer mucho o poco, pero representan la mitad de los que se están incorporando en España".

La llegada de los jóvenes al sector primario representa "un desafío de largo alcance", ha definido el toledano. Para el Gobierno autonómico se trata de una cuestión "de Estado, estructural", de un asunto que trasciende "las fronteras ideológicas de la izquierda y de la derecha" y recorre, "aunque no a todos en la misma medida", a los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

En Castilla-La Mancha se relaciona la preocupación global por la seguridad con la "autonomía y soberanía alimentaria", una visión que extiende el riesgo más allá de los conocidos peligros de Rusia o de los conflictos bélicos abiertos.

"Es un concepto más completo: es también seguridad ante la enfermedad —como vimos con la pandemia— o las guerras comerciales", ha detallado el presidente regional.

Torcer el brazo a Von der Leyen

En la misma línea, Page ha reivindicado el papel que desempeña la PAC y ha confiado en su pervivencia. "Nos jugamos el todo por el todo en que siga existiendo", ha dicho. El presidente regional confía en que el nuevo marco pendiente de aprobar se asemeje a los anteriores.

"Sería muy triste que, después de años y años invirtiendo en Europa miles y miles de millones, finalmente no haya suficientes europeos como para seguir tirando de la labor productiva del campo", ha enfatizado.

La propuesta inicial para la PAC de 2028 esbozada por la Comisión Europea desagrada en Castilla-La Mancha. La Junta de Comunidades promueve un "cambio de rumbo" al plan defendido por Ursula von der Leyen.

"No solo han planteado recortes, sino un cambio completo de coordenadas", ha lamentado Page. "No conviene bajar el presupuesto y no pueden diluir la estructura en distintos pilares". Pasada la "convulsión" inicial, "somos optimistas".

En cualquier caso, el líder regional cree que Europa no debe asimilar este tipo de "giros", unos cambios profundos que chocan con "lo que se votó en las últimas elecciones europeas" y que perjudica a los agricultores y ganaderos.

Las "matizaciones" que se están incorporando a la ley —que incluyen interpretaciones "técnicas y sobre cantidad de dinero a aportar"— insuflan ánimo al presidente regional. "Vamos a seguir planteando lo mejor para poder torcerle el brazo" a la propuesta inicial de la Comisión.