Núñez afirma que "sin rentabilidad no hay agricultura" y defiende una bajada de impuestos dirigida al campo

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado este viernes que "sin rentabilidad no hay agricultura" y ha reclamado medidas urgentes para garantizar la viabilidad del campo castellanomanchego, como agua suficiente, control de los costes de producción, precios justos y ayudas "perfectamente estructuradas".

Núñez se ha pronunciado así durante una reunión de trabajo con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas, donde ha puesto el foco en el impacto de la inflación en el sector primario y en las economías familiares.

El líder 'popular' ha advertido de que el aumento de precios está provocando una pérdida de poder adquisitivo que "condena a la desaparición de explotaciones agrícolas", al tiempo que dificulta afrontar gastos básicos en los hogares de la región.

En este contexto, ha señalado que Castilla-La Mancha es una de las comunidades más afectadas por la inflación, lo que repercute directamente en el campo con el encarecimiento del gasóleo, los fertilizantes, la energía o los costes laborales. "La rentabilidad es cada vez más exigua", ha alertado.

Por ello, ha defendido la necesidad de aplicar una política de bajada de impuestos, especialmente dirigida al sector primario, para aliviar la presión sobre agricultores y ganaderos. "Esa bajada es vital para aumentar la rentabilidad en un momento en el que la inflación se está comiendo gran parte de esa rentabilidad", ha dicho.

Incertidumbres

Además, ha incidido en la incertidumbre que generan factores como la PAC, los mercados internacionales o el contexto geopolítico, que, a su juicio, agravan la situación de “indefensión” del campo.

Núñez ha advertido también de las dificultades para el relevo generacional, ya que muchos jóvenes no ven "un futuro halagüeño" en la agricultura. Frente a ello, ha asegurado que seguirá defendiendo medidas para fortalecer el sector agroalimentario, ya que "creemos en nuestro campo, en la agricultura y en la ganadería", aunque ha insistido en que "para ello hay que garantizar la rentabilidad".