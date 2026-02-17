Guerra total de Castilla-La Mancha contra la plaga de conejos: la Junta dará jaulas a los agricultores para capturarlos

El Gobierno de Castilla-La Mancha intensifica su lucha contra la plaga de conejos y trabaja para poner a disposición de los agricultores de la región en las próximas semanas jaulas homologadas para la captura de ejemplares vivos.

El objetivo, según ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en una entrevista con Europa Press, es reducir la sobrepoblación de conejos que tanto daño provocan en las explotaciones agrícolas.

La utilización de jaulas homologadas, en las que el sistema debe garantizar que no pueda entrar ningún otro animal, se trata de un método de captura en vivo que ya ha utilizado el Ejecutivo regional en otras ocasiones, especialmente en zonas lagunares.

La Consejería está evaluando sistemas similares a los que ya funcionan en Cataluña y confía en que "a lo largo del mes de febrero y de marzo" se pueda articular una regulación normativa que permita su homologación y uso generalizado en la región.

Las jaulas se instalan en las propias explotaciones agrícolas. Mediante un cebo, el conejo entra en su interior y no puede salir.

Mallas conejeras y huroneros

Además, la consejera ha anunciado que también se colocarán mallas conejeras y se contratarán huroneros, una medida que se materializará a finales de febrero, para capturar en vivo a estos animales. Igualmente, se contempla el traslado de conejos "a otros sitios".

Gómez ha recordado que los conejos capturados se pueden destinar al consumo de carne de "excelente calidad", ya que "no tiene ningún tipo de estrés ni munición de plomo".

La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha y Asiccaza, a finales de 2025, ya pusieron en marcha un proyecto piloto para controlar la sobrepoblación de conejos silvestres en zonas agrícolas de Cuenca y Ciudad Real, donde se capturaron casi un millar de ejemplares mediante la técnica tradicional del hurón. Castilla-La Mancha promueve la comercialización de un millar de conejos silvestres cazados desde noviembre La iniciativa buscaba reducir los daños a los cultivos y, al mismo tiempo, aprovechar la carne de estos animales con todas las garantías sanitarias, impulsando su comercialización como producto local y sostenible.

Antes de primavera

La consejera ha señalado que, una vez culminadas estas actuaciones entre febrero y marzo, el objetivo es reducir la población en primavera, cuando los conejos salen de sus madrigueras y comienzan a causar más daños en el campo.

Según ha recordado, con las medidas adoptadas el pasado año se capturaron más de tres millones de conejos en la región.

En relación con la denuncia presentada por ASAJA ante la Fiscalía de Castilla-La Mancha para "terminar con los graves daños provocados por la sobrepoblación de conejos en el campo", Gómez ha respetado la decisión de la organización agraria, aunque ha defendido las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico.

Entre ellas figura la declaración de Comarca de Emergencia Cinegética en 364 municipios, 56 más que en 2025. A ello se suma una convocatoria de ayudas directas para la eliminación de majanos y para la compra de protectores destinados, sobre todo, a cultivos leñosos.