Castilla-La Mancha devolverá a Europa 35 millones no gastados en desarrollo rural: Asaja lo ve "lamentable e inaceptable"

La organización agraria Asaja Castilla-La Mancha ha advertido de que la región se verá obligada a devolver 35 millones de euros a la Unión Europea correspondientes al Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2022, según han confirmado fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Para Asaja, se trata de una situación "muy grave" que pone de manifiesto una deficiente gestión de los fondos destinados al desarrollo rural. La organización ha subrayado que esta pérdida podría haberse evitado con un control riguroso de la ejecución de las medidas y programas.

"Más allá de los porcentajes de ejecución que se quieran destacar, la realidad es que 35 millones de euros es mucho dinero y no puede darse por bueno ningún resultado que termine con esa cantidad perdida", ha señalado la organización en un comunicado.

Asaja califica esta circunstancia de "lamentable e inaceptable", ya que, según han recordado, esos recursos podrían haberse destinado a líneas estratégicas como la agricultura ecológica, la incorporación de jóvenes al sector o la modernización de explotaciones.

La organización advierte de que, por esta mala gestión, Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades con peor nivel de ejecución del PDR, una posición que resulta especialmente preocupante para el sector agrario regional.

"A pesar del compromiso de la Consejería de Agricultura de que se pondría el máximo volumen de recursos para finalizar estos programas con éxito, acierto y diligencia, la realidad es que, al no haberse abonado esos 35 millones antes de finalizar 2025, el dinero retorna a las arcas de la Unión Europea, sin posibilidad de recuperación para la región", ha afirmado Asaja.

La organización agraria insiste en que los Programas de Desarrollo Rural no deben ser instrumentos para gastos superficiales o simbólicos, sino herramientas que mejoren la rentabilidad, competitividad y resiliencia del campo castellanomanchego.

"No podemos permitir que se malgasten recursos en infraestructuras innecesarias o productos promocionales mientras miles de agricultores y ganaderos afrontan dificultades estructurales para sostener sus explotaciones", ha añadido Asaja, que reclama una interlocución real con los representantes del sector.