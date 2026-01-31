Maestre pronostica un "año muy intenso" en Europa para "frenar los recortes injustos e insostenibles" a la PAC

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada socialista, Cristina Maestre, ha pronosticado que 2026 será un "año muy intenso" en la Unión Europea en el que luchará para "frenar los recortes injustos e insostenibles" que recoge la propuesta de la Comisión Europea para reformar la Política Agraria Común (PAC).

En este tiempo, Maestre ha mostrado su compromiso de "seguir trabajando de la mano del sector agrario para presentar enmiendas" y así contrarrestar un modelo que ha considerado como "muy pernicioso" para el sector primario.

La representante europea y número 3 del PSOE regional, que además será la ponente del Grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) del Reglamento de los fondos nacionales y regionales de la PAC, que establecerá la distribución de los fondos de la Política Agraria Común y de Desarrollo Rural, ha sintetizado que la nueva propuesta de la Comisión “consiste, básicamente, en un hachazo a los recursos financieros”.

De ahí que en los próximos meses haya avanzado una "actividad muy intensa" de interlocución con los colectivos agrarios para "recoger sus propuestas". En este sentido, ha recordado que en la anterior reforma de la PAC, "superamos las 8.000 enmiendas recogidas", por lo que ha evidenciado que en esta ocasión "no van a ser menos cuando la propuesta es todavía más grave”.

Durante su intervención ante los medios de comunicación en Toledo, la ciudadrealeña ha insistido en que el primer borrador que ha puesto sobre la mesa la Comisión Europea recoge "un recorte de más del 20 %", superior incluso "a lo que se dice" porque "todavía está por descifrar cómo va a impactar el cambio de modelo, también a efectos de presupuesto y no solo en ayudas directas, sino también de forma indirecta".

Maestre ha insistido en que la propuesta “atenta gravemente contra el modelo europeo de Política Agrícola" que pasaría de ser "común" a "estimular la competitividad entre Estados miembros". En este sentido, ha recalcado que si "deja de ser común, deja de ser justa".

"La PAC se hizo precisamente porque no todos los Estados miembros tenían las estructuras administrativas o presupuestarias para poder ayudar al campo”, ha apuntado Maestre, quien ha reivindicado que "sin las ayudas europeas no hay futuro para el campo".

Críticas al PP

La eurodiputada socialista ha aprovechado su intervención para criticar la actitud de los políticos del PP, de quienes ha señalado que quedan "retratados" al hacerse los "ofendidos" cuando "a la vez son los ejecutores".

En este punto ha pedido al líder nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, para que aproveche sus encuentros con el Partido Popular Europeo (PPE), como el de Zagreb (Croacia), para pedir que "frene a la Comisión Europea con estos recortes injustos e insostenibles".

"Eso es lo que tiene que hacer el PP, lo que tiene que hacer Feijóo, hablarle a Weber, hablarle a Ursula von der Leyen, si es que le escuchan, y pedir que retiren ese modelo", ha recalcado.

A juicio de Maestre, el PP ha llegado ya al "límite de las mentiras", también con el acuerdo de Mercosur, al decir ahora que "va a venir Feijóo a ayudar a los agricultores con un Reglamento de Salvaguardias que ya se ha votado".

Por último, ha trasladado a los agricultores que el único partido que va a estar “pico y pala” defendiéndolos contra los recortes que ha impuesto el PP en las instituciones europeas y que apoya al campo español en las instituciones europeas, va a ser el Partido Socialista.