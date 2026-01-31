Los jabalíes arrasan los cultivos en varios pueblos de Ciudad Real: "Las pérdidas superan el 80 % de los cultivos"

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Ciudad Real (Asaja) ha denunciado la situación límite que atraviesan muchos agricultores de la comarca del Campo de Montiel por la sobrepoblación y falta de control de la población de fauna silvestre y cinegética, especialmente el jabalí, que están causando pérdidas de "más del 80 % de los cultivos".

En un comunicado a los medios, la organización agraria alerta de que los ataques de estos animales "se han intensificado de forma alarmante" en los últimos meses, "arrasando parcelas completas de cereal y otros cultivos de secano, justo después de que los agricultores hayan realizado una fuerte inversión económica en semillas, labores y tratamientos, en un contexto ya de por sí marcado por el incremento de los costes de producción".

Asaja Ciudad Real subraya que los agricultores se encuentran en una situación de "total indefensión", ya que, además de sufrir pérdidas económicas muy graves, deben seguir cumpliendo con los requisitos de la condicionalidad de la PAC, que ahora se ven seriamente comprometidos por daños que no dependen de su gestión ni de su voluntad.

"Se exige al agricultor mantener sus superficies productivas y cumplir con unas normas muy estrictas, mientras se permite que la fauna silvestre campa sin control por el territorio", lamentan desde la organización.

Críticas a la gestión cinegética

De esta manera, insisten en que el actual modelo de gestión de la fauna cinegética es "claramente insuficiente" y "no responde a la realidad del campo".

"La sobrepoblación de jabalíes no solo pone en riesgo la viabilidad económica de muchas explotaciones, sino que también genera problemas de seguridad vial y desequilibrios medioambientales", advierten.

Por todo ello, Asaja Ciudad Real exige a las administraciones competentes medidas urgentes y eficaces, que pasen por un mayor control poblacional, la agilización de autorizaciones excepcionales y una revisión de la normativa vigente, así como mecanismos reales de compensación para los agricultores afectados.