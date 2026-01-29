La Junta defiende que el acuerdo con Mercosur da "muchas oportunidades reales" al sector primario de la región

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido este jueves que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur ofrece "muchas posibilidades" al sector primario regional.

Además, ha amparado que este pacto permite a los agricultores y ganaderos vender productos como queso, aceite y vino sin aranceles en un mercado de millones de consumidores.

En declaraciones recogidas por la Junta en Torre de Juan Abad (Ciudad Real), Caballero ha señalado que el tratado comercial abre nuevas posibilidades para aumentar las exportaciones y mejorar los precios de productos estratégicos de la región, a pesar de las protestas de cientos de agricultores que este mismo jueves se han concentrado en Toledo y otras ciudades españolas.

Caballero ha explicado que, en aquellos casos en los que las producciones de Mercosur puedan competir con productos de Castilla-La Mancha, como la carne, la Unión Europea ha establecido un sistema de salvaguarda que actúa como freno si estas importaciones tienen un impacto negativo en los productos españoles.

"Para Castilla-La Mancha, este acuerdo ofrece oportunidades reales para vender nuestro queso, nuestro aceite y nuestro vino sin aranceles, en un mercado de millones de consumidores con capacidad de pagar productos de valor añadido", ha subrayado el vicepresidente autonómico.

Agua en el Tajo

Además de referirse al acuerdo comercial, Caballero ha reclamado al Gobierno de España el cumplimiento de las sentencias sobre el trasvase Tajo-Segura, que establecen nuevas reglas de explotación.

El vicepresidente autonómico ha criticado la posición del Ejecutivo central y ha defendido la necesidad de preservar el agua en la cabecera del Tajo para el desarrollo económico y agrario de Castilla-La Mancha.

"Hay suficientes sentencias que nos dan la razón, que establecen la obligación de unas nuevas reglas de explotación y que suponen que se va a enviar menos agua al Levante, porque necesitamos esa agua en la cabecera, la necesita el propio río Tajo y la necesitamos para nuestro desarrollo económico y agrario", ha afirmado.

Caballero ha instado al Ministerio a cumplir con las sentencias y ha advertido contra las posibles dilaciones: "No debemos admitir que se intente retrasar la aplicación de una ley que nos da la razón y que beneficia a Castilla-La Mancha".