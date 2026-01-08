Denuncian la "inacción" de las administraciones ante la "insostenible" plaga de conejos que afecta a Castilla-La Mancha

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha denunciado la "insostenible situación" que continúa provocando la proliferación descontrolada del conejo de monte en numerosas comarcas de la región.

Según han expresado, está ocasionando "graves daños en cultivos, infraestructuras y economías rurales, mientras la Consejería sigue sin adoptar medidas eficaces".

"La Junta sigue limitando su actuación a la caza, pese a que la experiencia demuestra que esta medida no es suficiente para controlar la plaga. A día de hoy continúa habiendo una elevada presencia de conejos en las parcelas, con daños constantes, lo que demuestra el fracaso de las medidas actuales", ha afirmado.

Por ello, la Unión de Agricultores y Ganaderos ha solicitado formalmente a la Consejería la ampliación de la declaración de zona de emergencia cinegética hasta el 31 de marzo.

"La alta capacidad reproductiva del conejo, unida a la existencia masiva de madrigueras en infraestructuras públicas mal mantenidas hace imposible frenar la plaga sin un enfoque integral y coordinado entre administraciones", han indicado.

Asimismo, ha denunciado la "dejación de funciones de las entidades titulares de infraestructuras públicas (ADIF, MITMA, Junta de Comunidades, Confederaciones Hidrográficas, Diputaciones y Ayuntamientos) que no están cumpliendo con su obligación legal de mantenimiento".

Peticiones

Por todo ello, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha exigido "medidas reales de control poblacional, autorizaciones excepcionales efectivas y sin trabas administrativas en las zonas afectadas y la limpieza de márgenes y taludes con el sellado de madrigueras".

También la puesta en marcha de un plan de control y erradicación del conejo, medidas de protección directa de cultivos, ayudas económicas para vallados y sistemas de defensa y la declaración de zona catastrófica en las áreas más afectadas y compensaciones económicas justas por los daños acumulados durante años.

"El problema es conocido, las soluciones técnicas existen y las competencias están claras. Lo único que falta es voluntad política", ha sentenciado la asociación.