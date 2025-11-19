Castilla-La Mancha abrirá en diciembre el plazo para pedir las ayudas a la calidad diferenciada

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural abrirá en diciembre el plazo de solicitud de las dos convocatorias de ayudas a la calidad diferenciada, por importe de dos millones de euros. Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

De estos dos millones, 1,5 permitirán a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas realizar programas de promoción de sus alimentos, con una ayuda del 70 por ciento. En esos programas tienen cabida la celebración de catas y eventos o las campañas publicitarias, como la del queso manchego. Los otros 500.000 euros serán para que los productores de alimentos puedan participar en las figuras de calidad, haciéndose cargo la Administración también del 70 por ciento del coste de certificación durante los primeros cinco años desde su incorporación a las mismas.

“Las figuras de calidad son las guardianas de nuestros alimentos emblemáticos y por eso trabajamos para impulsar tanto su promoción como la participación en ellas”, ha afirmado el consejero al respecto.

En declaraciones a los medios antes de la entrega de los premios, el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha asegurado que la quinta edición de los Premios Columela es “una ocasión especial” por dos cuestiones: la primera es que se ha retrasado su entrega un mes para hacerla coincidir con la celebración del 15º aniversario de la declaración de la Dieta Mediterránea como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO; y la segunda es que, este año, a los tres galardones habituales se suma un premio especial a María Rozalén.

Premiados

Los cuatro premiados: Incarlopsa, la DOP Montes de Toledo, Puy du Fou y María Rozalén, son ejemplo de defensa y puesta en valor de la Dieta Mediterránea, por lo que son “grandes merecedores” del galardón y, además, “serán el faro que inspire para ser reconocidos en el futuro”.

A la cantante albaceteña Rozalén, que ha recibido un premio especial, el consejero le ha agradecido su presencia en Toledo, precisamente cuando acaba de llegar a España después de recoger el premio ‘Leading Ladies of Entertainment’ que otorga la organización de los Latin Grammy, por su compromiso social y su excelencia artística.

De ella ha asegurado que es “una persona entrañable para todos nosotros, en nuestra tierra, pero me atrevo a decir que no solo en Castilla-La Mancha sino en toda España”, y que tiene “una gran dimensión internacional, como así lo demuestra el reconocimiento que ha recibido en los Latin Grammy. Una persona que vive trabajando su día a día y con pasión los valores que ha adquirido de sus padres y, sobre todo, la raíces de donde proviene, que son un pueblo rural de Castilla-La Mancha”.

En cuanto a la DOP Montes de Toledo, es un ejemplo de cómo los agricultores cuidan el paisaje a la vez que producen alimentos que son esenciales en la Dieta Mediterránea. “El aceite de oliva virgen extra llega desde el corazón de la región a todo el mundo, con el aval de la Denominación de Origen, pero también con la marca de garantía ‘Campo y Alma’, con la que protegemos doblemente nuestros alimentos, como es este aceite que hoy premiamos”, ha descrito Martínez Lizán.

En la Dieta Mediterránea, el sector agroalimentario es también una pieza clave, por esta razón se reconoce a Incarlopsa, “una empresa que pone en valor el trabajo de los ganaderos” y que con su actividad económica ayuda a mantener vivos los pueblos de su entorno. También ha destacado Martínez Lizán de esta empresa su potente apuesta por la investigación y el desarrollo, así como el uso de tecnología puntera en sus diez plantas productivas, para asegurar la trazabilidad y la seguridad alimentaria.

También hoy recibe un premio Puy du Fou, “que combina arte en forma de espectáculo, cultura, ocio y gastronomía”. Sólo en 2024 pasaron por el parque 1,5 millones de visitantes, por lo que se puede considerar “un escaparate de lujo para nuestros alimentos y un referente mundial donde vivir una experiencia única”, ha explicado el consejero.

Día Internacional de la Dieta Mediterránea

Por último, y dado que este año la entrega de los Columela se ha hecho coincidir con la declaración del 15º Aniversario la Dieta Mediterránea como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha explicado que esta conmemoración ha tenido lugar este mismo lunes en Barcelona, sede del Patronato de la Fundación.

Allí, el Grupo de Ciudades Emblemáticas de la UNESCO, apoyando la resolución propuesta por la FAO, ha presentado ante la ONU una propuesta formal para instaurar el Día Internacional de la Dieta Mediterránea. Se espera que esté aprobado antes de finalizar este año y, con ello, que esta efeméride sitúe a la Dieta Mediterránea en el calendario internacional, reforzando su difusión global como modelo de salud, de sostenibilidad, de convivencia y de patrimonio cultural.

De esta manera, “nos ponemos en el contexto de una dieta que ha caracterizado siempre una forma muy saludable de vida”, ha dicho Martínez Lizán, una dieta tan saludable que ha conseguido que España esté entre los países con mayor esperanza de vida. Por eso, el consejero ha terminado animando a comer y consumir alimentos tradicionales, en particular a las personas más jóvenes.