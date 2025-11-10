Junta y UCLM pondrán en marcha un estudio de los costes de producción de cinco sectores agroalimentarios

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural han puesto en marcha un estudio para analizar los costes de producción de cinco sectores agroalimentarios de la comunidad. Y se activará una página web vinculada al observatorio de precios.

Así lo han explicado el consejero, Julián Martínez Lizán, y el rector de la UCLM, Julián Garde, que han firmado un convenio por 250.000 euros para desarrollar este estudio durante los dos próximos años, con posibilidad de prorrogarlo.

Garde ha detallado que la Junta aportará 134.000 euros y la universidad los 110.000 restantes. Y ha avanzado que en cinco o seis meses pueden estar en disposición de ofrecer los primeros datos de estos sectores.

Los cinco sectores con los que comienza el convenio son el vitivinícola, el olivar, la cebada, la leche y la carne de ovino, aunque Martínez Lizán ha destacado que "no son los únicos ni los definitivos".

El estudio será comandado por el profesor Sebastián Castillo y permitirá "conocer datos importantísimos para el sector, fundamentales para hacer ver la defensa necesaria que nuestros agricultores y ganaderos deben tener cuando exigen que haya precios justos para sus productos".

"Análisis metódico"

Por su parte, Garde ha afirmado que este análisis "metódico" va a servir para hacer un ejercicio de transparencia "para todos los implicados en la cadena alimentaria". Al respecto ha recordado que la ley no permite vender por debajo de los costes de producción tras la modificación de 2021.

Para hacer cumplir la normativa son necesarios estudios "rigurosos". Y ha agradecido a la Consejería que haya confiado a la UCLM esta "labor tan relevante".

Por último, ha asegurado que la puesta en marcha de la página web tiene como objetivo actualizar mensualmente los costes de producción de cada uno de estos sectores.

4.000 millones para el campo

Por otro lado, Martínez Lizán ha presidido este lunes la reunión del Eje 6 del 'Pacto Castilla-La Mancha, Horizonte 2030', detallando que contempla una previsión presupuestaria cercana a los 4.000 millones de euros para seguir apalancando el desarrollo de la agricultura y la ganadería regional.

El objetivo es continuar la senda de la modernización y la competitividad de las industrias agroalimentarias y vertebración del territorio mediante políticas de desarrollo rural.

Asimismo, ha afirmado que se estructurará en tres líneas: Agricultura y Ganadería, Industrias agroalimentarias y Desarrollo Rural. Y contará con nueve objetivos y 34 medidas.