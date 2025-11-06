El sector ganadero de Castilla-La Mancha empezará a cobrar la PAC 2025 desde este mismo viernes: este es el calendario

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha anunciado que a partir de este viernes se comenzará a ingresar el anticipo de las ayudas a la ganadería correspondientes a la solicitud unificada de la PAC 2025, que suman 26,4 millones de euros.

Con estos pagos, ha explicado, "damos por concluido el anticipo de las subvenciones de la PAC que se empezaron a cobrar a partir del 16 de octubre y que, en este caso, salvo los expedientes que tenían alguna incidencia o los que tenían también alguna gestión de transferencia de derechos de la PAC, quedarán completamente pagados". La única salvedad será el vacuno de cebo, sector en el que, por cuestiones técnicas, el pago no podrá hacerse hasta el próximo mes de febrero de 2026.

Según ha desgranado, este viernes 7 de noviembre se realizarán dos pagos: el primero, correspondiente al vacuno de carne, que supondrá un ingreso de más de seis millones de euros, y el segundo, al vacuno de leche, por importe de dos millones, según ha informado la Junta por nota de prensa.

A partir de la próxima semana, el viernes 14 se liberarán los pagos a los ganaderos de ovino y caprino de carne, que suman seis millones; a los de ovino y caprino de leche, que recibirán ocho millones de euros; y, por último, se realizará un pago a los ganaderos que pastorean superficies de rastrojeras, barbechos y restos hortofrutícolas, conocidos como rastrojeras, que supondrán 4,4 millones más.

Martínez Lizán ha detallado que el cómputo total de anticipos de la PAC en esta campaña asciende a 381 millones de euros, 11 más que en el mismo período de 2024. "Esto es fruto de la gran labor y trabajo que han realizado las entidades colaboradoras, pero principalmente los funcionarios de la Consejería, tanto Servicios Centrales, como Delegaciones Provinciales y Oficinas Comarcales Agrarias; en la gestión de toda la documentación necesaria para resolver los expedientes cuanto antes, y por lo tanto, debo de manifestar mi agradecimiento profundo de esa gestión", ha señalado.

Gripe aviar

El consejero también ha adelantado que, ante el previsible aumento de casos de influenza aviar, la Consejería trabaja para minimizar la dispersión y el desarrollo de la enfermedad.

En ese sentido, ha explicado que desde la Consejería, en línea con las medidas del Ministerio, "venimos trabajando desde hace días, preparando una resolución para actuar también, de esa misma forma, en medidas de prevención con limitaciones del desarrollo de la actividad, intentando que no haya un contacto directo, principalmente en lo que es nuestra mayor preocupación que es el contacto con las aves silvestres, ya que, por desgracia, están apareciendo casos en varias zonas de Castilla-La Mancha y, por lo tanto, entendemos que es un posible foco de dispersión".

"Si no tenemos en contacto nuestras aves, nuestras gallinas principalmente, con las aves silvestres, estaremos minimizando esas consecuencias de dispersión de la enfermedad", ha añadido. El objetivo, ha precisado, es garantizar la continuidad de la actividad de los ganaderos, especialmente de gallinas ecológicas o camperas, al tiempo que se aplican medidas preventivas.