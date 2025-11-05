Asaja confirma que llevará al Gobierno de Castilla-La Mancha a los tribunales por la plaga de conejos

Asaja Castilla-La Mancha tiene todo listo para llevar al Gobierno de Castilla-La Mancha -concretamente a la Consejería de Desarrollo Sostenible- a los tribunales por la plaga de conejos que asola algunas comarcas de la región.

Así lo ha confirmado el presidente regional del sindicato, José María Fresneda, en la clausura de la asamblea provincial de Asaja en Albacete, donde ha informado que tienen "todo encauzado" para elevar este asunto al poder judicial.

Fresneda ha argumentado que desde Asaja han tomado esta decisión porque se han dado cuenta de que "es la única forma" para que quienes "escriben la normativa" cambien de sensibilidad, ya que hasta ahora "no han tenido en cuenta si están actuando contra la rentabilidad de un agricultor o un ganadero".

De esta manera, el líder regional de Asaja confirma el paso anunciado por su sindicato el pasado mes de mayo, cuando Asaja avanzó que estaban dispuestos a comenzar el procedimiento para reclamar responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas implicadas.

Respecto a las medidas tomadas desde la Viceconsejería de Medio Ambiente, lamentaban que autorizar, recomendar o instar a propietarios y responsables de zonas de dominio público a que tomen medidas "no resulta suficiente", como tampoco consideran que lo haya sido la declaración de comarca de emergencia cinegética temporal.

"Tras veinte años de sobrepoblación de conejos, no existe una sola explotación sin daños recurrentes ni un solo agricultor que haya sido compensado de forma justa”, lamentaban.

Ante esta situación, Asaja detallaba que puso sobre la mesa de la Viceconsejería de Medio Ambiente una batería de propuestas como "el uso de cajas trampa, la autorización de la caza nocturna, una financiación adecuada para la instalación de vallas y protectores o la utilización puntual de métodos químicos". Unas medidas que según advierten no han sido tomadas en cuenta por la administración regional.