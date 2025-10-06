Page se reunirá este mes con el ministro de Agricultura frente a las "amenazas" a la PAC en la región

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado que mantendrá este mes de octubre un encuentro con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con el objetivo de abordar las "amenazas" que podrían afectar a la PAC.

Durante la inauguración de la remodelación de la sede de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Page ha advertido que los fondos europeos destinados a la PAC podrían generar "más quebraderos de cabeza" en los próximos años, ya que la Unión estudia ajustes presupuestarios que podrían implicar recortes.

"No vale ni el pretexto de la guerra, ni ningún cuento. Lo cierto y verdad es que o avanzamos más en cohesión, y nosotros sabemos muy bien lo que eso significa, o vamos hacia atrás", ha subrayado el presidente autonómico, quien ha insistido en que los fondos agrícolas son vitales tanto para Castilla-La Mancha como para España.

La región, que se sitúa entre las principales beneficiarias de los pagos directos de la PAC en España, depende de estos recursos no solo para sostener la actividad agrícola, sino también para impulsar la economía rural y garantizar la supervivencia de pequeños y medianos agricultores.

Impacto directo

García-Page ha defendido que cualquier recorte tendría un impacto directo en la cohesión territorial, el empleo en el medio rural y la sostenibilidad del sector.

En este contexto, Castilla-La Mancha se suma a la presión de otras comunidades autónomas que reclaman al Gobierno central y a la Comisión Europea la preservación de los fondos de la PAC, especialmente los vinculados a jóvenes agricultores y medidas medioambientales.

Los responsables regionales han recordado que la PAC no solo es un instrumento económico, sino también una política estratégica para mantener vivos los pueblos, conservar el patrimonio natural y asegurar la producción de alimentos de calidad.

Llamamiento

El presidente Page ha concluido su intervención haciendo un llamamiento a la prudencia y a la defensa de lo esencial: "No nos podemos permitir que lo más esencial ceda a lo más inmediato", ha afirmado, instando a que la discusión sobre la PAC se aborde con seriedad y compromiso para garantizar que los fondos sigan llegando a los agricultores y a los territorios que dependen de ellos.

La reunión con el ministro Planas, según ha avanzado el propio presidente, servirá para reforzar la posición de la región en la negociación de la PAC, insistiendo en que los recortes previstos no deben comprometer el futuro del campo, la economía rural ni la sostenibilidad medioambiental.