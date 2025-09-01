Castilla-La Mancha anuncia ayudas de hasta 2.350 euros para los agricultores afectados por la sequía

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha anunciado que el Gobierno regional publicará "de forma inminente" la resolución provisional de las ayudas para la sequía que padeció el sureste de la comunidad. Una convocatoria con seis millones provenientes de fondos propios de los cuales los agricultores podrán recibir hasta un máximo de 2.350,12 euros.

El consejero ha afirmado que las ayudas vienen a "cumplir el compromiso" que el presidente, Emiliano García-Page, lanzó el pasado mes de marzo.

En concreto, se espera atender la demanda de 4.100 agricultores afectados con herbáceos y leñosos de secano, cuyas superficies fueron declaradas elegibles en la PAC del 2024, tanto a título personal como para cooperativas y explotaciones de titularidad compartida.

Martínez Lizán ha afirmado que la resolución provisional determinará los beneficiarios según el cálculo de la declaración de la PAC. Y habrá un periodo de diez días para presentar alegaciones en una serie de trámites administrativos "que se han intentado simplificar lo máximo posible para facilitar el trabajo a agricultores y ganaderos".

"Ellos son los responsables del motor de la alimentación en la comunidad y de promover industrias asociadas al sector", ha sentenciado.

El PP reclama más ayudas

Por su parte, el diputado del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha Santiago Lucas-Torres ha comparecido en rueda de prensa para criticar el "abandono" de los jóvenes agricultores desde la Junta.

"Empezamos el curso con un mensaje claro. Si nos importa el campo, nos tienen que importar los jóvenes. No se puede prometer que todos los que quieran incorporarse a la agricultura lo van a hacer. El dinero para la incorporación es insuficiente y si falta un millón o un millón y medio lo tenemos que poner", ha expresado.

Por ello, ha pedido inversión y ayudas en maquinaria o en acceso al agua, ya que lo contrario sería "un atropello a la confianza de jóvenes agricultores que ahora van a pagar los errores de la Junta".

Asimismo, ha asegurado que ha sido "un mal verano para los agricultores de Castilla-La Mancha". El diputado ha lamentado la previsión presupuestaria para la PAC, ha citado un plan de nitratos que "burocratizar al sector agrario y lo hace menos competitivo" y ha cargado contra la plaga de conejos en pleno inicio de la vendimia.

"Podemos hablar de aranceles, que van a hacer mucho daño. Si vienen productos de Estados Unidos sin aranceles, el vino, el queso y el aceite van a sufrir mucho. A estos problemas se suma la situación por la enfermedad de la lengua azul que ha sufrido la cabaña ganadera, que ha estado abandonada y sin planificación", ha sentenciado.