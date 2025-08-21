ASAJA Toledo pide "ayudas urgentes" para las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por los incendios

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Toledo ha solicitado que se habiliten de carácter urgente ayudas excepcionales destinadas a agricultores y ganaderos que se hayan visto afectados por los incendios.

Pide a las distintas administraciones que actúen con diligencia y de manera coordinada a la hora de aprobar medidas efectivas de apoyo a los damnificados.

"El sector primario está siendo uno de los más perjudicados por los incendios de este verano en la provincia de Toledo, con pérdidas de pastos para la ganadería extensiva y de parcelas agrícolas, sobre todo de olivar, frutos secos y cereal", han expresado.

La asociación pide fondos para los ganaderos para la compra de forraje y pienso y para la restitución de cercados. En el caso de los agricultores para la replantación y recuperación de cultivos agrícolas, así como indemnizaciones por las pérdidas de cosechas.

Además, la organización agraria considera necesario incrementar el presupuesto y los medios destinados a la limpieza y desbroce de los montes, como el mejor medio de prevención de incendios, así como la reversión de las políticas que impiden una adecuada gestión de estos espacios naturales.

Más de 3.500 ha calcinadas

Según ASAJA, en la provincia de Toledo han ardido más de 3.500, más de la mitad en los términos municipales de Navalmoralejo (810 hectáreas) y Calera y Chozas (unas 1.000). Otros municipios toledanos con daños por incendios han sido El Casar de Escalona, Escalona, Villamiel, Méntrida y Mascaraque.

La mayor parte de la superficie quemada es de uso agrícola o ganadero y también se han producido daños en infraestructuras como vallados, naves o aperos. En el caso de las explotaciones ganaderas, las más perjudicadas han sido granjas extensivas, aunque también ha habido daños en algunos cebaderos.

Las pérdidas en alimentación animal se estiman en una media de 15.000 euros en granjas de 100 animales, a lo que habría que sumar el gasto extra en la compra de forrajes y pienso. Además, la reposición de cercados podría suponer en torno a 20.000 euros por explotación.

Por otro lado, se han visto afectadas empresas vinculadas al sector primario como es el caso de una deshidratadora de alfalfa de Calera y Chozas, que ha sufrido daños que superan los 300.000 euros entre pacas quemadas y maquinaria y aperos perdidos.

Por último, ante el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de declarar las áreas incendiadas como zona catastrófica, ASAJA ha recordado que en otros casos anteriores "esta declaración no supuso ayudas reales y directas para los afectados".