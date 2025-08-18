El PP denuncia el "abandono de la Junta" a los ganaderos de Castilla-La Mancha afectados por la lengua azul

El diputado autonómico responsable del área de Ganadería en el Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, ha denunciado "la absoluta dejación de funciones de la Junta con los ganaderos afectados por la lengua azul".

El 'popular' ha calificado la situación de "crisis sanitaria" y ha alertado que afecta "con especial gravedad al ganado ovino en provincias como Ciudad Real y Toledo y comarcas como el Valle de Alcudia".

Ha recordado que en la reunión del pasado 13 de agosto, responsables de la Junta "culparon directamente a los ganaderos por no haber vacunado en primavera". "No se conocían qué serotipos circulaban y la propia Junta no había facilitado información oficial ni a veterinarios ni a explotaciones ganaderas", ha expresado.

Según Lucas-Torres, el serotipo 3 "está causando estragos en el ovino con pérdidas, muertes y un fuerte impacto económico, mientras la administración sigue sin dar una respuesta clara".

Además, los ganaderos que se dirigen a las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAS) reciben como respuesta "que los veterinarios se encuentran de vacaciones y no se puede hacer nada salvo esperar y ver cómo muere su ganado".

"Abandono total"

"Es intolerable y pone de manifiesto el abandono total del sector por parte de Page. La situación es insostenible, ya que las ayudas de 2024 nunca se concedieron y ahora la administración regional dice estar estudiando cómo recuperarlas. Y la ayuda de 2025 se ha retrasado de nuevo a septiembre, con la excusa de un incremento que no llegará a todos los afectados", ha criticado.

El 'popular' ha lamentado también que la vacuna S3 "cuesta cuatro o cinco veces más que las demás" y la Junta "ni la compra ni la distribuye".

"Los ganaderos están solos ante una crisis sanitaria que amenaza la supervivencia de muchas explotaciones. No es justo que mientras en otras regiones se compra y regala la vacuna en Castilla-La Mancha se deje morir al ganado. Necesitamos medidas urgentes y eficaces", ha explicado.