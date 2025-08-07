La "ruina" de los agricultores que producen melón y sandía en la Mancha: cobran solo 8 céntimos/kilo

ASAJA ha vuelto a encender las alarmas ante la situación "de ruina" que atraviesan los productores de melón y sandía en la provincia de Ciudad Real a consecuencia de los bajísimos ingresos que los agricultores están percibiendo por sus cosechas.

Tanto es así que la organización agraria denuncia que los costes de producción en ocasiones "triplican" los precios en origen. Según los datos de la lonja hortofrutícola celebrada este miércoles en Manzanares (Ciudad Real), los agricultores cobran únicamente entre ocho y 22 céntimos de euro por kilo de melón, mientras que la sandía no supera los 10 céntimos.

Desde ASAJA se alerta de que estos precios están provocando una "profunda indignación y frustración" entre los agricultores de toda la provincia de Ciudad Real, que "ven cómo su trabajo, inversión y esfuerzo se ven ninguneados por un sistema de mercado totalmente desequilibrado".

Cubrir costes

Por ello, han exigido a las administraciones competentes y a la cadena de distribución "una mayor responsabilidad y un compromiso con el sector primario". Y solicitan, igualmente, "mecanismos eficaces que garanticen precios justos, que al menos cubran los costes de producción".

"Los agricultores no pueden seguir produciendo a pérdidas mientras otros eslabones de la cadena siguen obteniendo márgenes en positivo", ha argumentado Florencio Rodríguez, secretario general de ASAJA Ciudad Real.

Esta semana, el precio de la sandía y del melón de las variedades más asequibles ronda los 0,60 y los 0,80 euros el kilo, respectivamente, en las principales cadenas de supermercados.

En caso de no revertirse esta situación, afirman desde la organización agraria, podrían llevarse a cabo "actuaciones de protesta".

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, este jueves en Camuñas.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha puesto en valor la calidad de los cultivos de melón y sandía de la región, al tiempo que ha lamentado que "están teniendo precios muy bajos para el agricultor".

Durante una visita a la empresa Sócrates Hortícola, en el municipio toledano de Camuñas, Martínez Lizán ha confiado en que las altas temperaturas de estos días "animen al consumo, también en el centro y norte de Europa, y de esta manera haya un revulsivo para el incremento de los precios que tan necesarios son para los agricultores y la rentabilidad en sus explotaciones".

El consejero ha explicado que la superficie de ambos cultivos ha ido recuperándose desde 2022, cuando se registró el mínimo con 7.990 hectáreas, hasta alcanzar las 9.058 del pasado año. "Tenemos unas sandías y unos melones de gran excelencia, no en vano contamos incluso con una Indicación Geográfica Protegida, que es el Melón de la Mancha, que pone de manifiesto la grandeza de nuestras producciones por las que vamos a seguir peleando y trabajando", ha subrayado.