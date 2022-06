El PP de Toledo lamenta que el PSOE no ayude a los agricultores y ganaderos: "Es insostenible"

El portavoz del Grupo Popular de la Diputación de Toledo, Manuel Fernández, ha lamentado que el PSOE no haya querido apoyar la propuesta presentada por los 'populares' durante el pleno celebrado este viernes en la institución provincial "para apoyar a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha ante la precaria situación a la que se enfrentan y que está poniendo en peligro la continuidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestra provincia".

En una nota de prensa, el PP toledano ha criticado que "el PSOE no haya querido debatir la moción para dar respuesta al SOS que nos están lanzando nuestros agricultores y ganaderos, que ya no pueden más". "Los mismos a los que llamábamos héroes durante la pandemia, los que mantuvieron el país y nos dieron de comer a todos", ha recordado el también alcalde de Gálvez.

Fernández ha criticado que los Gobiernos socialistas de Álvaro Gutiérrez, Emiliano García-Page y Pedro Sánchez "dan ahora la espalda a nuestros agricultores y ganaderos, cuando necesitan nuestra ayuda más que nunca", pues se tienen que enfrentar a una situación insostenible en Castilla-La Mancha, que es además "la región con la inflación más alta, por encima del 10 por ciento, y la tercera con los impuestos más caros".

"Una comunidad autónoma que mira a otro lado ante la ruina de nuestro campo y donde los agricultores y ganaderos se ahogan en trámites burocráticos para intentar conseguir alguna ayuda", ha recalcado el portavoz 'popular'.

Costes de producción duplicados

En este sentido, Fernández ha alertado de que "los costes de producción están por encima de los precios de venta, ya que ha habido una subida brutal no solo de la luz y los combustibles, sino además de fertilizantes, piensos y semillas" y ha criticado que, sin embargo, los gobiernos del PSOE "están consintiendo que no se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, que debería vigilar que no se venda por debajo de los costes de producción".

Fernández ha puesto como ejemplo la situación por la que pasan los ganaderos de la provincia, que han visto duplicarse sus costes de producción. "El pienso para los cerdos de cebo ha pasado de costar 0,27 euros el kilo a costar ahora 0,43, de manera que una granja de 1.000 cerdos gastaba en pienso hace un año 270 euros al día y ahora 430 euros, una situación totalmente insostenible", ha explicado.

"Al final esta situación está repercutiendo en el precio que pagan las familias por los productos de la cesta de la compra, muy superior al que cobran agricultores y ganaderos", ha advertido el portavoz del Grupo Popular, quien ha denunciado que además "el observatorio de precios de Castilla-La Mancha no funciona desde que se puso en marcha, cuando debería garantizar precios justos".

Por último, ha remarcado que "en el PP estamos siempre al lado de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha y vamos a seguir estándolo, defendiendo sus intereses y los de nuestra tierra, algo que por desgracia no está haciendo el PSOE". "No podemos consentir que se pierda un solo euro en la próxima PAC y no entendemos como el PSOE puede dar por bueno perder 5.000 millones de euros", ha finalizado.

