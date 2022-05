Agricultores y ganaderos se movilizan en Toledo para que Geacam se integre en la Junta

La Plataforma de la agricultura y ganadería ecológicas y la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha han pedido al Gobierno regional, en una movilización que ha incluido una 'performance', que los 100 millones de presupuesto de la empresa pública Geacam no salgan del Programa de Desarrollo Rural (PDR) y otros fondos europeos, sino de presupuesto propio de la Junta para que todo el PDR vaya a agricultores y ganaderos.

Casi un centenar de agricultores y ganaderos, arropados por parlamentarios regionales de PP y Ciudadanos, han secundado una movilización que ha partido de la Consejería de Agricultura, se ha detenido en la plaza de Zocodover y ha finalizado ante el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha.

El presidente de la Plataforma de Agricultura Ecológica, Anastasio Yébenes, y el presidente de Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, Andrés García, han explicado que Geacam es un servicio público "muy necesario", han puntualizado, que se debe financiar como el resto de servicios públicos, del presupuesto general de la Junta, no de la agricultura y la ganadería a través de los PDR.

Óscar Huertas

Recorte a la agricultura ecológica

También han criticado que la Junta de Castilla-La Mancha es el "mayor perceptor" de la PAC (Política Agraria Común) de España por incluir el presupuesto de Geacam en las partidas del PDR.

Yébenes ha explicado que en el último PDR, que es el segundo "pilar" de la PAC, hubo un recorte a la agricultura ecológica de Castilla-La Mancha de más del 70 % en el cereal y hasta un 50 % en los leñosos por falta de presupuesto, y en este nuevo PDR se anuncian que van a bajar más aún las ayudas a este sector.

"Lo que no puede ser es que con los dineros del PDR se esté financiando un servicio público que es para la prevención y extinción de incendios, que se debe financiar con los presupuestos generales de la Junta, que superan los 9.000 millones de euros", ha explicado, al tiempo que ha rechazado que los 100 millones de presupuesto de Geacam salgan del PDR.

Ha explicado que es fundamental para los pueblos mantener el tejido social y la agricultura y la ganadería extensiva, y ha criticado que se quiten las ayudas directas al agricultor y ganadero para pagar un servicio público "muy necesario", ha agregado.

Óscar Huertas

"No hay presupuesto"

La nueva PAC indica que el 25 % de la superficie de Castilla-La Mancha debe ser ecológica "pero si no hay presupuesto, si no hay dinero, no se llega, es imposible; si quitas el dinero a la agricultura ecológica y no la financias y no la apoyas para compensar las pérdidas de renta no se va a llegar a esa superficie", ha dicho el presidente de la Plataforma de Agricultura Ecológica.

También ha rechazado que la Junta pretenda alcanzar el 25 % de la superficie con "trucos" como incluir los pastos: "El pasto no es ecológico ni es convencional, es pasto. Poner la etiqueta de ecológico no quiere decir que sea suficiente, hay que apostar porque ese ganadero que va a llevar ganado a ese pasto tenga ayudas suficientes para sostenerse", ha criticado.

Óscar Huertas

Por su parte, Andrés García ha añadido, respecto a la ausencia de otras organizaciones agrarias de la movilización, que todas han sido invitadas y ha explicado que se debe a las discrepancias que mantienen sobre las elecciones al campo.

Caretas de García-Page

En la 'performance' algunos agricultores portaban caretas con los rostros del presidente regional, Emiliano García-Page, y el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero.

Han acompañado a los manifestantes las diputadas Lola Merino (PP) y Carmen Picazo (Ciudadanos) y el presidente provincial del PP de Toledo, Carlos Velázquez.

Óscar Huertas

Respuesta de la Junta

Por su parte, el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Fernando Marchán, ha afirmado que los agricultores y ganaderos que se han movilizado para exigir que el dinero del Programa de Desarrollo Rural (PDR) no vaya a la empresa pública Geacam están "tergiversando la realidad" ya que el dinero va a los tratamientos selvícolas para la prevención de incendios.

Marchán ha señalado que se "está haciendo una manipulación bastante torticera y se está mezclando una cosa con otra", y ha defendido que el dinero que se utiliza para los tratamientos selvícolas "está totalmente justificado".

En este sentido, ha señalado que si alguien tiene un problema con que se trate de una manera "muy satisfactoria y de referencia nacional tanto la gestión forestal como la de incendios de Castilla-La Macha, pues que lo diga".

Igualmente, ha apuntado que al Gobierno regional no le sorprende que el Partido Popular y Ciudadanos apoye la manifestación "pues cuando ellos gobernaron ya estuvieron a punto de que desapareciera la empresa pública (Geacam) dejando a 2.500 personas sin trabajo".

Por ello, Marchán ha pedido que se haga un "ejercicio de seriedad" ya que, ha insistido, Geacam "no es que se quiera financiar del PDR o de la PAC sino que los trabajos están plenamente justificados para financiarse con parte de esos fondos".

Sigue los temas que te interesan