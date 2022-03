Castilla-La Mancha pierde la hegemonía de cultivar la variedad de uva más sembrada en España

La variedad tempranillo se ha convertido en la variedad de uva de vinificación más plantada en España, con 202.917 hectáreas, y desbanca por primera vez a la airén que se sitúa en 200.084 hectáreas, de la que 197.926 se cultivan en Castilla-La Mancha. No obstante, la superficie plantada de tempranillo y airén destaca muy por encima de las demás variedades, y suman entre ambas más del 41 % del total, según constata el informe sobre las autorizaciones concedidas en 2021 y el potencial de producción vitícola a 31 de julio de 2021 publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Al igual que en las dos campañas anteriores, el 52 % de la superficie de uva de vinificación plantada lo es de variedades tintas, y el 48 % de blancas.

Este potencial sumaba al término del pasado mes de julio un total de 981.120 hectáreas, un 0,8 % menos que en la misma fecha de la campaña anterior, de las que 451.374 hectáreas se localizan en Castilla-La Mancha. El potencial de producción vitícola se compone de la superficie plantada de viñedo, que representa el 96 % del mismo, y de los derechos y autorizaciones sin ejercer. El año pasado se concedieron autorizaciones para 945 nuevas hectáreas de viñedo, 15.363 hectáreas para replantación y 1.826 hectáreas para conversiones de los antiguos derechos de replantación. Las variedades que más se han plantado desde el año 2000 han sido tempranillo y garnacha tintorera, seguidas de verdejo y syrah. Por el contrario, airén, bobal y monastrell son las que más han disminuido.

El Informe recoge también información adicional de caracterización del sector, entre la que destacan que el número de explotaciones dedicadas al cultivo de uva de vinificación en España (550.429) continúa en descenso, con 78.831 ubicadas en Castilla-La Mancha, mientras que la superficie media por explotación se incrementa. El 69 % de las explotaciones tiene menos de media hectárea. Pese a ser las más numerosas, este tipo de explotaciones suman en conjunto el 6 % de la superficie de viñedo. Por el contrario, apenas el 4 % de las explotaciones cuenta con más de 10 hectáreas, pero en ellas se suma el 59 % de la superficie de viñedo.

Resto de variedades cultivadas en Castilla-La Mancha

Además de la airén, que Castilla-La Mancha cultiva el 98 % del total nacional, el resto de las variedades con mayor extensión de cultivo en la región son tempranillo (70.519 hectáreas), bobal (32.156 has.), garnacha tintorera (28.468 has.), macabeo (22.898 has.), garnacha tinta (21.010 has.), syrah (9.841 has.), cabernet (7.154 has.), y chardonnay (4.509 has.).

Sigue los temas que te interesan