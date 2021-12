El consejero celebra el "empuje" de la ganadería extensiva de Castilla-La Mancha en la nueva PAC

Castilla-La Mancha ha conseguido, en la negociación nacional del plan estratégico de la nueva Política Agraria Común (PAC) que regirá a partir de 2023, una ayuda que prioriza a la ganadería extensiva, que implicará una mayor rentabilidad para este modelo productivo en la región.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, este viernes durante la jornada sobre el Plan Estratégico de la nueva PAC 2023-2027, organizada por Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha.

Una jornada en la que ha estado acompañado por el presidente de la entidad, Ángel Villafranca; la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, y el vicepresidente de Globalcaja, Rafael Torres, entre otras autoridades.

Martínez Arroyo ha afirmado que le hubiera gustado que esta reforma de la PAC a nivel nacional hubiera sido "más valiente y más ambiciosa y hubiera tratado a todos agricultores y ganaderos del país por igual", aunque, "sí se han conseguido mejoras muy importantes".

Así se ha referido a que dentro del 15% de las ayudas acopladas, las ligadas a la producción, la región ha obtenido una ayuda especial.

En concreto, se trata de la que se dedicará para ganaderos de ovino y caprino en extensivo que pastan las rastrojeras, que van a recibir 10,29 euros por cabeza de ganado, cuantía que es "el umbral de la rentabilidad para ese modelo productivo", ha asegurado.

"Este es un ejemplo de todo lo conseguido en este tiempo de negociaciones y desde donde Castilla-La Mancha ha trabajado con el documento de base acordado con las organizaciones y cooperativas en marzo de 2018 como hoja de ruta", ha recordado el consejero.

Martínez Arroyo ha comentado que en su conjunto, lo obtenido, "va a beneficiar a la agricultura y ganadería" de Castilla-La Mancha.

De gran importancia para Martínez Arroyo es que, a diferencia de lo que sucede en la actual PAC, a partir de 2023, ningún agricultor y ganadero, por pequeño que sea, se va a quedas atrás.

También, la aplicación de la condicionalidad social, por la cual, no cobrarán ayudas aquellos que no cumplan con los derechos de los trabajadores.

Así ha subrayado que la inmensa mayoría de agricultores y ganaderos cumple, y los que no "perjudican a los que lo hacen bien, que son la inmensa mayoría" y en 2024, "el que no cumpla no cobrará la PAC".

Entre los logros, ha avanzado también las ayudas que priorizan a las mujeres y que la PAC sea "ambientalmente muy comprometida".

En este punto, Castilla-La Mancha, ha dicho, "parte con ventaja", porque es la región de Europa que más apuesta por la producción ecológica, con más superficie que nadie excluyendo pastos, y la que más ayudas destina.

Martínez Arroyo ha defendido la existencia de la PAC y ha resaltado que, si se cuenta con ella, es porque España está en la UE, y frente al populismo de quienes se muestran en contra, ha apostado por el compromiso con Europa y con esta política europea.

Por otro lado, ha anunciado que este viernes se ha registrado la sexta entidad prioritaria de interés regional de Castilla-La Mancha en el sector agroalimentario, EAPIR.

Es la cooperativa AVICOM de Consuegra (Toledo), que da servicio a más de 1.000 ganaderos de la región cada día.

Sigue los temas que te interesan