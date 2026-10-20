Javier de Antonio Arribas, presidente de la Federación Empresarial de Toledo en el III Foro Económico Español. Rodrigo Mínguez

La patronal de Toledo cree que la huelga general se ha convocado "por cuestiones políticas": "Es una vergüenza"

El presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Javier de Antonio, ha calificado como "una vergüenza" que se convoque una huelga general "por cuestiones políticas".

Así lo ha expresado momentos antes de participar en una jornada en el Centro Tecnológico del Calzado en Fuensalida (Toledo), donde ha defendido que la subida de salarios no depende únicamente de los empresarios, sino también del Gobierno de España.

"El motivo de los sindicatos para intentar sumarse a esta huelga es que los sueldos son bajos, pero el Gobierno de España no ha hecho lo suficiente para que los sueldos suban en estos últimos ocho años", ha afirmado.

Asimismo, ha cifrado en un 30 % la pérdida de poder adquisitivo desde el inicio de la pandemia. Y ha recordado que los empresarios llevan "mucho tiempo" pidiendo una deflactación del IRPF.

"Solo nos reclaman a nosotros"

De Antonio también ha criticado que se hayan adoptado medidas "unilateralmente" por parte de gobiernos y sindicatos con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Quieren seguir reclamándonos a nosotros que sigamos asumiendo cada vez más costes", ha lamentado.

Y ha recordado que los empresarios avisaron de que la subida del SMI iba a tener "un claro efecto inflacionista". "Si tenemos que asumir más costes, habrá más inflación y más pérdida de empleo", ha sentenciado.