Castilla-La Mancha elevará su presupuesto a 13.587 M en 2027, con una subida del 140 % en la "prioritaria" partida de vivienda

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el proyecto de presupuestos autonómicos para 2027, unas cuentas que ascienden a 13.587 millones de euros, 683 millones más que el ejercicio anterior, con un crecimiento del 5,3 %.

El proyecto incorpora un fuerte incremento de la inversión en vivienda, que contará con 270 millones de euros, un 140 % más que en 2026, mientras que los fondos europeos experimentarán una caída del 80 %, al pasar de 600 a 126 millones.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado las principales cifras tras la reunión del Consejo de Gobierno y ha anunciado que el Ejecutivo registrará este mismo martes el proyecto de ley en las Cortes regionales. El objetivo es que las cuentas puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero.

Se trata, según ha explicado el responsable autonómico de Hacienda, del "principal instrumento que tiene el Gobierno para seguir cumpliendo con los compromisos que hemos adquirido con la ciudadanía".

Ruiz Molina ha destacado que la convocatoria adelantada de las elecciones generales no ha alterado el calendario previsto y ha defendido que Castilla-La Mancha mantiene un "escenario de normalidad y estabilidad política e institucional".

Casi 12.000 M para gastar

Las cifras, sin embargo, requieren una distinción entre el presupuesto nominal y los recursos disponibles para el próximo ejercicio.

El consejero ha situado el presupuesto real de 2027 en torno a los 11.974 millones de euros, una vez descontadas las amortizaciones de deuda y corregido el efecto de la caída de los fondos europeos.

Según sus cálculos, esta cifra supone un incremento del 11,1 % respecto a 2026 y permitirá disponer de "prácticamente" 1.200 millones de euros más que este año.

8.400 M para gasto social

El gasto social constituye, un año más, el principal eje de las cuentas de la Junta de Comunidades. El proyecto de presupuestos de 2027 reserva 8.412 millones de euros a estas políticas, un 12,5 % más que en 2026.

Esta cantidad representa el 72,3 % del gasto no financiero de la comunidad autónoma, según los datos facilitados por Ruiz Molina.

El consejero ha defendido que este incremento se traduzca en "más profesionales, infraestructuras, equipamiento, ayudas y servicios". En concreto, contempla unas 2.800 plazas adicionales de empleo público, de las que 1.800 corresponden a Sanidad y 950 a Educación.

Vivienda como prioridad

La vivienda, según Ruiz Molina, adquiere este año especialmente la consideración de "política prioritaria". Los 270 millones previstos suponen un aumento de 86 millones de euros más (140 %) frente al ejercicio anterior, una de las principales novedades del proyecto presupuestario.

Los objetivos, ha asegurado el consejero, son "facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para los más jóvenes; mejorar las condiciones de los hogares, promoviendo el confort, la habitabilidad, la accesibilidad y la eficiencia energética; e incrementar la oferta de vivienda protegida destinada al alquiler asequible".

Por su parte, las políticas destinadas a incentivar el crecimiento económico y el empleo sumarán 2.776 millones de euros, un 5 % más que en 2026. El Gobierno regional pretende orientar estos recursos al crecimiento empresarial, la innovación, la sostenibilidad, la transformación digital y la transición económica.

La lucha contra la despoblación también figura entre los objetivos de las cuentas, con el propósito de favorecer la cohesión social y territorial de Castilla-La Mancha.

Caída de los fondos europeos

Uno de los factores que condicionan la comparación de las cuentas es la reducción de los ingresos procedentes de los fondos europeos. El presupuesto contempla una caída del 80 %, al pasar de los 600 millones de euros del ejercicio actual a 126 millones en 2027.

Ruiz Molina ha explicado que esta reducción responde, fundamentalmente, a la finalización de buena parte de los programas europeos el próximo 31 de diciembre de 2026. La excepción se encuentra en los fondos vinculados a la Consejería de Fomento, que dispondrán de un margen adicional.

Déficit cero y nuevas rebajas fiscales

El proyecto presupuestario del Gobierno presidido por el socialista Emiliano García-Page se completa con dos compromisos adicionales. Desde el punto de vista financiero, el Gobierno regional "plantea unas cuentas equilibradas", con déficit cero y sin incrementar el endeudamiento de la comunidad autónoma.

En materia tributaria, la conocida como ley de acompañamiento -cuyo proyecto también se ha aprobado este martes en el Consejo de Gobierno- incluirá nuevas reducciones fiscales dirigidas, fundamentalmente, a "familias, jóvenes, personas con discapacidad y empresas".

El Ejecutivo sostiene que el objetivo de las cuentas es "redistribuir la riqueza generada en la región mediante mejores servicios públicos, empleo estable y de calidad y más vivienda".

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