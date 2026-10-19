El presidente de la patronal de Castilla-La Mancha cree que no garantizar las pensiones sería "una estafa piramidal"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha considerado que no garantizar las pensiones de jubilación de personas que llevan toda la vida cotizando sería "una estafa piramidal".

Así lo ha explicado durante una rueda de prensa en la que ha informado de los premios de Cecam de este año, junto al secretario general de la entidad, Mario Fernández.

Nicolás ha mostrado "preocupación máxima" por el asunto de las pensiones.

"Si no se pueden garantizar las pensiones por un Estado, estaríamos hablando de una estafa de calibre absoluto. Sería una estafa piramidal que las personas que han estado toda su vida cotizando, cuando llega la hora de su jubilación, no tengan garantizado que lo que han cotizado les va a servir para tener una vida digna hasta que mueran", ha afirmado.

Además, ha asegurado que de saber esto al principio de tu vida laboral podrías optar por un plan de jubilación privado.

Por ello, ha expresado que "no quiere ni pensar" el hecho de que no se puedan garantizar las pensiones.

"Espero que las garanticen por la vía de cotizaciones o por la vía presupuestaria. Y que se empiece a poner el dinero donde verdaderamente es necesario y regalar un poquito menos", ha afirmado.

Premios

Durante la rueda de prensa, Nicolás ha anunciado que Cecam premiará la labor y la trayectoria de cinco empresarios de la región en la gala de sus XXIII premios, que tendrá lugar el 28 de octubre en el Teatro de Rojas.

Será un acto en el que también se entregará un reconocimiento especial a la Confederación de Empresarios de Ceuta.

"Los Premios Cecam son un evento ya consolidado en la comunidad y tienen tres objetivos: destacar y reconocer la labor de los empresarios, contribuir a resaltar la figura del empresario e incidir en el papel que juegan las organizaciones empresariales", ha afirmado.

Y ha explicado que el empresario es "el verdadero motor del crecimiento y desarrollo económico", por lo que su papel es fundamental para la creación de empleo.

Por la provincia de Albacete se reconocerá a Ana Senabre, de la empresa Perinox, dedicada a la fabricación, instalación, comercialización y mantenimiento de maquinaria y equipamiento para la industria alimentaria en general y láctea en particular.

Por Ciudad Real se distinguirá a Rafael Torres, de Bodega Almazara Virgen de las Viñas, por su compromiso con el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha.

Por Cuenca, a Emilio Díaz Bravo, de Ediaz, quien inició su trayectoria profesional en 1987 en el negocio familiar y, desde entonces, ha desarrollado una sólida carrera empresarial vinculada a la promoción inmobiliaria, el desarrollo urbanístico, el sector sociosanitario y las energías renovables.

Por último, por Toledo será reconocido Ángel Rey, de Reypama, empresario con más de 45 años de trayectoria en el sector agroalimentario español, vinculado especialmente a la producción, comercialización y distribución mayorista de frutas y hortalizas.