La vivienda y el transporte disparan la inflación en Castilla-La Mancha, que escala un 5,5 % en septiembre

Castilla-La Mancha encadena en septiembre tres meses consecutivos de subida del IPC, después de que los precios aumentaran un 5,5 % en tasa interanual, ocho décimas más que en agosto, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos mensuales, el incremento fue del 0,5 %, mientras que en lo que va de año la subida alcanza el 3,9 %. La vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles han sido los productos y servicios que más se han encarecido en la región durante los últimos doce meses, con una subida del 11,6 %.

El transporte ha sido el segundo grupo con mayor incremento interanual, con una subida del 11,4 % respecto a septiembre de 2025. A mayor distancia se sitúan los restaurantes y servicios de alojamientos, cuyos precios han aumentado un 4,2 %, y los seguros y servicios financieros, con un encarecimiento del 3,7 %.

Por su parte, la información y las comunicaciones y el vestido y calzado han registrado subidas del 3,2 % en ambos casos. Los servicios de cuidado personal y las actividades recreativas, el deporte y la cultural se han encarecido un 3,1 % mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco han aumentado un 2,6 %.

La sanidad ha anotado una subida del 2,1 % y la enseñanza, del 2 %. En el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, el incremento ha sido del 1,9 %, mientras que los muebles y artículos del hogar han registrado el menor encarecimiento interanual, con un 1,3 %.

Vestido y calzado

En comparación con agosto, el vestido y el calzado han experimentado el mayor incremento de precios en Castilla-La Mancha, con una subida del 4,7 %, coincidiendo con el inicio de la temporada de otoño-invierno. La vivienda ha registrado el segundo mayor aumento mensual, del 2,3 %.

Los restaurantes y servicios de alojamiento han subido un 0,9 %, mientras que la enseñanza ha aumentado un 0,5 %. Los muebles y artículos del hogar y las bebidas alcohólicas y el tabaco han registrado incrementos del 0,3 %, seguidos del transporte, con un 0,2 %. Los seguros y servicios financieros, la información y las comunicaciones y la sanidad han anotado subidas del 0,1 %.

En cambio, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas y los servicios de cuidado personal se han mantenido sin variaciones. Las actividades recreativas, el deporte y la cultura han sido el único grupo que ha registrado una bajada mensual, del 2,2 %.

Por provincias, Ciudad Real ha registrado el mayor incremento interanual del IPC en septiembre, con un 5,9 %. Le siguen Toledo, con un 5,7 %, y Cuenca, con un 5,6 %. Albacete y Guadalajara han anotado las tasas más bajas de la región, ambas con un 4,9 %.

IPC nacional más alto desde febrero de 2023

En el conjunto de España, el IPC ha aumentado seis décimas en septiembre, hasta situar su tasa interanual en el 4,9 %, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando alcanzó el 6 %. De esta forma, la inflación nacional también encadena tres meses consecutivos de subidas y suma dos meses por encima del 4 %.

Según el INE, el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales ha contribuido al repunte, ya que sus precios han evolucionado al alza frente al descenso registrado en septiembre de 2025.

También han influido los precios del transporte aéreo de pasajeros, que han bajado menos que en el mismo mes del año anterior. Los paquetes turísticos han contribuido al incremento de la tasa interanual de las actividades recreativas, el deporte y la cultura, que se ha situado en el 3,6 %.

Diez comunidades autónomas registraron en septiembre tasas interanuales de inflación que igualaron o superaron el 5 %. Castilla-La Mancha y Galicia, con una tasa del 5,5 % cada una, lideraron los ascensos, seguidas de Cantabria y Castilla y León (5,4 % en ambos casos) y de Extremadura, Madrid y Navarra, las tres con una tasa interanual del 5,3 %.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, ha aumentado dos décimas en septiembre, hasta el 3,1 %, su nivel más elevado desde marzo de 2024.

En términos mensuales, los precios han subido un 0,3 % en España respecto a agosto. El vestido y el calzado han registrado un incremento del 6,9 %, mientras que la vivienda se ha encarecido un 1,1 %, principalmente por el aumento de los precios de la electricidad y los combustibles líquidos.

Reacciones a la subida

Tras conocerse el dato del IPC de septiembre la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha confiado en que las medidas aprobadas por el Gobierno central para contener el precio de los carburantes contribuyan a frenar el encarecimiento y permitan que "la cesta de la compra siga contenida".

En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles durante su asistencia al Foro de Competitividad organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Castilla-La Mancha, Franco ha advertido del "ritmo vertiginoso" de encarecimiento de los carburantes y por ello ha señalado la importancia de vigilar los precios no solo de los carburantes sino también del transporte.

Asimismo, ha apuntado que el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas en Castilla-La Mancha no ha variado en septiembre en comparación con los datos de agosto, pero ha pedido a las administraciones que no se relajen, pues ha señalado que "claramente después" de la subida del transporte puede llegar el encarecimiento de los alimentos.