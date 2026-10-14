Venden una casa rural de 250 m2 con cueva histórica, licencia de turismo y lista para vivir en plena naturaleza

Pese a que la vivienda se ha encarecido un 11,6% en Castilla-La Mancha los últimos doce meses, la región sigue siendo uno de los mejores destinos para encontrar inmuebles a un precio más asequible que en zonas más tensionadas como Madrid o Barcelona.

El portal inmobiliario Aldeas Abandonadas cuenta con un amplio catálogo de casas rurales que buscan nuevos propietarios interesados en una vida más sosegada. En la provincia de Cuenca, concretamente en Jabalera, ofertan una casona del siglo XIX completamente rehabilitada de 250 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y una cueva histórica.

La vivienda sale al mercado por 225.000 euros y combina muebles antiguos y piezas restauradas con acabados modernos de calidad. La reforma se realizó bajo el "máximo respeto" a la arquitectura tradicional, recoge el anuncio.

La casa busca la armonía entre el encanto de lo antiguo sin renunciar a las comodidades actuales. Aldeas Abandonadas

La distribución interior incluye cinco habitaciones, cinco baños completos, salón, comedor y una amplia cocina equipada con chimenea.

A 90 minutos de Madrid

La vivienda se distribuye en tres plantas, cinco habitaciones, cinco baños, una gran cocina, un comedor, un salón y un portal. Aldeas Abandonadas

La casona se ubica en la plaza central de este pueblo conquense de apenas 37 vecinos. Jabalera y sus casas conservan una arquitectura tradicional de piedra. Además, la vivienda en venta se sitúa justo enfrente de una iglesia del siglo XVII y un rollo de justicia del siglo XVI.

Su conexión con Madrid por carretera apenas supera los 140 kilómetros, lo que se traduce en 90 minutos en coche. Este rincón de la Alcarria destaca por su paisaje natural a los pies de la Sierra de Altomira, un entorno idílico para el senderismo y el turismo activo.

Jabalera es un pequeño pueblo de Cuenca donde apenas residen 37 personas. Alcarria conquense

Licencia turística y rentabilidad

El inmueble opera desde hace diez años como alojamiento rural con licencia oficial de turismo de dos espigas sobre cinco. Al mantenerse en pleno rendimiento, el negocio se presenta como una opción amortizable a corto y medio plazo para emprendedores.

Los interesados en la adquisición de este inmueble pueden consultar la ficha completa y solicitar visitas a través de la web de Aldeas Abandonadas.