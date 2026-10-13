AgroBank reconoce a Agróptimum con el Premio a la Innovación Agroalimentaria 2026 en Castilla-La Mancha

AgroBank, la línea especializada de CaixaBank para el sector agroalimentario, ha entregado a Agróptimum el Premio a la Innovación Agroalimentaria 2026 en Castilla-La Mancha y Extremadura, en reconocimiento a su apuesta por la transformación tecnológica de los procesos productivos y por un modelo que combina innovación, eficiencia y sostenibilidad.

El director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, ha hecho entrega del diploma acreditativo del galardón al CEO de la compañía, Ángel Minaya, en la sede corporativa de CaixaBank de la Torre de Plaza de Castilla, en Madrid. En el encuentro también estuvieron presentes el director comercial de Banca de Empresas, Julio Martín, y el director de AgroBank de la territorial, Pedro Antonio Martínez, y la directora de Banca de Empresas de Guadalajara y Cuenca, Almudena Tejedor.

Se trata de la primera edición de unos galardones que reconocen el esfuerzo innovador de empresas y cooperativas de todo el país y que se estructuran en un total de once premios territoriales y una gala nacional que se celebrará el próximo 1 de diciembre en el marco del GOE (Gastronomy Open Ecosystem), el centro de innovación del Basque Culinary Center en San Sebastián.

Con este reconocimiento, AgroBank pone en valor la apuesta de Agróptimum Group por la mejora continua de sus procesos agroalimentarios y reafirma que innovar en el sector agro es avanzar en competitividad, sostenibilidad y futuro para el medio rural.

Los Premios AgroBank a la Innovación Agroalimentaria nacen con el objetivo de reconocer y dar visibilidad a iniciativas innovadoras que, como la de Agróptimum, transforman procesos clave de la actividad agroalimentaria. La convocatoria se dirige de forma prioritaria a empresas y cooperativas, que constituyen la base del sector en Castilla-La Mancha y que, en muchas ocasiones, no disponen de la misma proyección que las grandes compañías a escala nacional.

El premio territorial obtenido por Agróptimum, permite destacar el esfuerzo que realizan empresas arraigadas al territorio para incorporar soluciones diferenciales en sus procesos de producción, clasificación, conservación o logística, con una clara orientación hacia la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad.

Juan Luis Vidal, director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, ha destacado que este premio subraya el compromiso de la entidad con el sector agroalimentario de la comunidad y reconoce el esfuerzo de empresas que apuestan por la innovación en procesos como vía para ganar competitividad y fortalecer el medio rural.

"Proyectos como el de Agróptimum muestran la capacidad del tejido agroalimentario de Castilla-La Mancha para situarse en la vanguardia de la modernización del sector, con iniciativas que integran eficiencia, calidad, innovación y una capacidad industrial de referencia para el sector del pistacho".

Asimismo, ha señalado que el galardón encaja con la vocación de CaixaBank de acompañar a las empresas en sus proyectos de transformación y de contribuir a la generación de oportunidades en los territorios donde está presente.

Agróptimum presenta un ecosistema de innovación donde desarrollan plantas de pistacho que marcan nuevos estándares en sanidad, productividad y eficiencia agronómica. Combinan un control sanitario y selección genética que garantizan árboles preparados para ofrecer calidad, productividad y estabilidad en campo; un laboratorio propio donde la ciencia y la precisión se convierten en garantía de calidad; y unas instalaciones de última generación.

Compromiso con el sector agroalimentario

Los Premios AgroBank a la Innovación Agroalimentaria 2026 se integran en la apuesta global de CaixaBank por un modelo de banca responsable, cercana al territorio y comprometida con la sostenibilidad económica, social y ambiental.

La entidad sitúa el sector agroalimentario entre sus ejes estratégicos y, a través de AgroBank, impulsa soluciones especializadas, fomenta la adopción de tecnologías y prácticas más eficientes y respalda la inversión en proyectos que refuerzan el arraigo territorial y la creación de empleo.

Con el reconocimiento a Agróptimum, AgroBank refuerza su papel como motor de innovación y progreso en el ámbito agroalimentario y contribuye a que la comunidad se mantenga como un territorio de referencia en la producción y transformación de alimentos, con la innovación en procesos como seña de identidad.