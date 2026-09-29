Castilla-La Mancha destinará 11,6 millones a programas de FP Dual: beneficiarán a unas 450 personas

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una convocatoria de ayudas de 11,6 millones para programas de Formación Profesional Dual.

Se destinarán a alrededor de 450 personas, con un coste de 28.000 euros por cada beneficiario que cumpla algún requisito como: vivir en zonas rurales, ser mayor de 50 años, estar en riesgo de exclusión social o que reciban cualificación para desempeñar sus oficios.

Así lo ha explicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, tras el Consejo de Gobierno de este martes, en el que también se han aprobado 6 millones para ayudar el nacimiento de pymes industriales.

Según Franco, se pondrán en marcha cuatro programas con el objetivo de reincorporar a parados al mercado de trabajo.

El primero es el programa dual verde, destinado a zonas rurales y que supone una apuesta por valores como la sostenibilidad, la formación y la cualificación de personas en esos ámbitos.

También el de nuevas oportunidades, orientado a los mayores de 50 años que vuelven a reengancharse al mercado laboral a través de la formación y la experiencia laboral en las empresas.

El tercero es el programa Crea, dirigido a personas que están en exclusión social, especialmente colectivos vulnerables como migrantes o personas con discapacidad.

Y el cuarto servirá para garantizar que haya trabajadores cualificados en aquellos oficios que se están perdiendo, como carpinteros, electricistas, soldadores o fontaneros.

Las ayudas se otorgarán a los centros de formación y empresas, aunque los beneficiarios finales son las 450 personas que se espera participen.

"Es un programa que merece la pena porque se traduce en un buen número de contrataciones. Prácticamente todas las empresas que participan en este programa superan con creces los compromisos de contratación que tenemos establecidos", ha indicado la consejera.

Pymes industriales

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado un programa dotado con 6 millones de euros destinados al nacimiento de pymes industriales.

Franco ha detallado que no se dedicará el dinero a financiar o acompañar inversiones de proyectos industriales, que "es algo que ya se está haciendo en el marco del Plan Adelante, sino al nacimiento de pymes de este sector que ya supone el 20,7 % del PIB regional".

"Este programa está destinado a aquellas personas que, mediante un modelo de pyme, de cooperativa o de sociedad laboral deciden hacer nacer un negocio, una actividad industrial en la comunidad autónoma", ha afirmado.

De esta forma, la Junta financiará tres iniciativas: el primer establecimiento de una empresa industrial; empresas que ya tengan una actividad industrial pero que generen un nuevo establecimiento industrial; y el traslado de empresas industriales que decidan implantarse en Castilla-La Mancha.