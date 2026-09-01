El precio de la vivienda se dispara en Castilla-La Mancha un 16 % en un año y los expertos todavía ven margen de subida

Varios edificios de viviendas en un barrio residencial de Toledo. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

El mercado de la vivienda muestra importantes diferencias de precios entre las distintas comunidades. Según los últimos datos de idealista de julio de 2026, el precio medio de la vivienda en venta en Castilla-La Mancha es de 1.154 euros por metro cuadrado.

Pese a que la comunidad registra un incremento interanual del 16,1 %, uno de los más significativos entre las autonomías, Castilla-La Mancha sigue lejos del precio medio del conjunto de España, que se sitúa en 2.933 euros por metro cuadrado. Esto supone que adquirir una vivienda en la región resulta un 60 % más barato que la media del resto del país.

El experto en Economía y Derecho de Consumo, Jesús Martín-Delgado, asegura que estos datos denotan que Castilla-La Mancha todavía tiene margen para que el precio de la vivienda se encarezca, siempre y cuando la demanda se siga manteniendo.

"Nada puede asegurar que el precio llegue a subir hasta un 34 % alcanzando el máximo histórico de 2007, si bien, la demanda en determinadas zonas sigue creciendo a un ritmo mucho mayor que el de la oferta dado que las unidades de nueva construcción son insuficientes", ha afirmado.

Asimismo, ha alertado que ya se están empezando a ver los efectos de la desinversión de algunos fondos que han incorporado viviendas procedentes del alquiler a la venta. Un hecho que puede generar más unidades en venta, pero las está retirando del mercado de alquiler con el riesgo de una subida todavía mayor en dicho espacio.

Diferencias territoriales

Para Martín-Delgado, la diferencia territorial resulta especialmente evidente al comparar Castilla-La Mancha con el mercado más caro de España.

La comunidad más cara es Baleares, con 5.575 euros por metro cuadrado. Esto supone 4.421 euros más que Castilla-La Mancha y casi 4,8 veces su precio medio.

De esta forma, una vivienda de 90 metros cuadrados tendría un precio anunciado de 501.750 euros en Baleares frente a 103.860 en Castilla-La Mancha.

El experto explica que es interesante comparar el precio del metro en la vecina Comunidad de Madrid –en segunda posición con 5.135 euros– debido a la capacidad de absorción que están teniendo las zonas limítrofes como Toledo y Guadalajara. En este caso, el precio de un piso de 90 metros en Madrid tendría un importe de 462.150 euros.

Como se presuponía, las zonas castellanomanchegas que más habitantes están acogiendo son Toledo, en la comarca de La Sagra y Guadalajara, en el Corredor del Henares. Ambas comarcas situadas en el radio de influencia de desplazamiento residencial de los vecinos de la Comunidad de Madrid, han sufrido grandes cambios a nivel social y económico.

Los incrementos en población son muy llamativos y están motivados por el 'efecto acogida' que tienen ambas zonas, pero merecen especial atención Seseña y Alovera, que multiplican por 7 su población.

A nivel nacional, se encuentra en el lado opuesto Extremadura, con el precio más bajo en 1.052 euros por metro cuadrado, siendo la única por detrás de Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha, "barata, pero subiendo"

Martín-Delgado explica que pese a que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad más asequible, experimenta incrementos considerables que comenzaron a partir del fin de las medidas de la pandemia de covid-19.

Evolución de precios. Jesús Martín-Delgado

La desigualdad en cuanto a los precios también se observa en la región. Siguiendo con los ejemplos de municipios anteriores, Illescas registra un precio por metro cuadrado en julio de 2026 de 1.875, con una subida interanual del 22,5 %. Asimismo, Azuqueca de Henares presenta una cifra actual de 2.107 euros.

En el lado opuesto, podemos comprobar que los municipios más baratos por metro cuadrado son Almadén, con 277 euros; Campo de Criptana, con 304; y Pedro Muñoz, con 333; todos ellos en la provincia de Ciudad Real.

Por último, el experto ha destacado que todas las provincias de la autonomía se encuentran por debajo de sus máximos históricos: Ciudad Real 854 euros/m2, (-47 % de su máximo histórico), Cuenca 895 euros/m2 (-34 %), Toledo 1.205 euros/m2 (-29,8 %), Albacete 1.273 euros/m2 (-33,2 %) y Guadalajara 1.616 euros/m2 (-21 %).