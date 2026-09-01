Así es el bar - restaurante que se vende en el barrio de Buenavista de Toledo por 280.000 euros
Se trata de un local de 120 metros cuadrados, completamente equipado.
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Idealista cuenta con un amplísimo catálogo de casas y pisos en venta. Sin embargo, también incluye otro tipo de inmuebles para los que buscan una oportunidad económica. Es el caso del bar - restaurante que se vende en el barrio de Buenavista de Toledo por 280.000 euros.
Ubicado en una zona residencial muy concurrida, el local tiene 120 metros cuadrados en una planta.
Está totalmente equipado, con una amplia barra, zona de comedor, dos baños, cocina, zona de despensa y oficina.
Se trata de una gran oportunidad para poner en marcha un negocio de forma inmediata, ya que actualmente se encuentra a pleno funcionamiento.