La Junta eleva a 4,9 millones las ayudas a la contratación indefinida: 1,4 millones más para crear 160 empleos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado en 1,4 millones de euros el crédito para la convocatoria de ayudas destinadas a favorecer el pleno empleo y la inclusión social a través del empleo estable y de calidad.

Según se ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la Dirección General de Empleo, la dotación total alcanza los 4,9 millones de euros y permitirá incentivar 160 nuevas contrataciones indefinidas.

Estas ayudas se dirigen a personas con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, como las personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años y jóvenes y mujeres con baja cualificación.

Asimismo, la ayuda contempla a colectivos vulnerables y a perfiles infrarrepresentados en determinados ámbitos de actividad, como las mujeres en el sector tecnológico o en puestos de responsabilidad y dirección.

Los beneficiarios son las empresas, las personas autónomas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro.

Las ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus y por fondos finalistas procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, distribuidos por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Varias líneas de actuación

La partida inicial ascendía a 3,5 millones, de los que 3,4 estaban destinados a la línea 1 y el resto a la línea 2.

La primera línea contempla la contratación indefinida a jornada completa, incluidos los contratos fijos-discontinuos, con una cuantía general de 7.500 euros por contratación.

La segunda línea está destinada a transformar contratos indefinidos a tiempo parcial en contratos indefinidos a jornada completa, siempre que el cambio suponga un incremento de la jornada de al menos el 25 %.