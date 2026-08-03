Ya entró en vigor: nuevo cheque de hasta 1.000 euros para celíacos residentes en Castilla-La Mancha

Los celíacos que residan en Castilla-La Mancha están de enhorabuena. La Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades ha abierto la convocatoria de ayudas económicas dirigidas a personas diagnosticadas con dicha enfermedad para que tanto ellas como sus familias sufraguen parte del sobrecoste habitual de mantener una dieta libre de gluten.

Cada beneficiario podrá percibir un pago único de 500 euros, mientras que en aquellos hogares donde conviva más de una persona afectada, la subvención alcanzará un máximo de 1.000 euros por unidad familiar. El plazo para presentar las solicitudes está abierto y concluirá el próximo 31 de agosto.

La Asociación de Celíacos de Castilla-La Mancha (ACCLM) cifra en 1.600 los castellanomanchegos que padecen intolerancia al gluten, aunque consideran que según los datos de prevalencia actuales debería haber 13.300 celíacos diagnosticados en la región.

El sobrecoste de los productos gluten free supone un aumento de 1.000 euros en la cesta de la compra por hogar por año, de acuerdo con el último estudio de mercado de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE). En este sentido, para optar a esta ayuda máxima de 1.000 euros, el Gobierno de Emiliano García-Page ha establecido varios requisitos:

Diagnóstico confirmado : tener diagnosticada la enfermedad celíaca y justificar legalmente esta condición (mediante informe o certificado firmado por un facultativo). Quedan expresamente excluidas la sensibilidad al trigo/gluten no celíaca y las alergias al gluten o trigo.

: tener diagnosticada la enfermedad celíaca y justificar legalmente esta condición (mediante informe o certificado firmado por un facultativo). Quedan expresamente excluidas la sensibilidad al trigo/gluten no celíaca y las alergias al gluten o trigo. Residencia en Castilla-La Mancha : residir en la comunidad autónoma al menos desde los seis meses previos a la solicitud. Se eximen de este criterio las personas refugiadas y las víctimas de violencia de género.

: residir en la comunidad autónoma al menos desde los seis meses previos a la solicitud. Se eximen de este criterio las personas refugiadas y las víctimas de violencia de género. Límite de renta : la renta per cápita de la unidad familiar no debe superar el doble del IPREM en el último ejercicio fiscal finalizado.

: la renta per cápita de la unidad familiar no debe superar el doble del IPREM en el último ejercicio fiscal finalizado. Estar al día con la Administración: encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y en el reintegro de subvenciones.

Las ayudas se otorgarán por orden de presentación de las solicitudes completas en el registro oficial hasta agotar el crédito presupuestario disponible (400.000 euros). Por este motivo, se aconseja formalizar el trámite a través de la Sede Electrónica de la Junta a la mayor brevedad posible.