El Ayuntamiento de Mora y la empresa promotora presentan a la Junta el proyecto del macrocentro de datos para la IA

El Ayuntamiento de Mora y las empresas promotoras del proyecto DC MALPICA IA 300 MW han mantenido una reunión de trabajo con responsables del Gobierno de Castilla-La Mancha en la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades en Guadalajara con el objetivo de presentar oficialmente esta iniciativa estratégica, resolver las cuestiones planteadas por las distintas consejerías implicadas y avanzar en la tramitación administrativa del proyecto.

Durante el encuentro también se ha informado al Ejecutivo regional de que los promotores están ultimando la documentación necesaria para solicitar la declaración de Proyecto Prioritario de Castilla-La Mancha, una figura prevista para aquellas inversiones de especial relevancia por su impacto económico, social e industrial en la región.

El proyecto, desarrollado por la empresa BlackBerry AIF, contempla una inversión estimada de 3.000 millones de euros para la construcción de un campus tecnológico formado por dos centros de datos de última generación, de 150.000 metros cuadrados cada uno, con una potencia conjunta de 300 MW, destinados a albergar infraestructura de computación de altas prestaciones para aplicaciones de inteligencia artificial.

Uno de los aspectos más innovadores de la iniciativa es su modelo energético. El complejo ha sido diseñado para generar su propia energía, reduciendo significativamente su dependencia del sistema eléctrico convencional, al tiempo que incorpora tecnologías de última generación que permiten minimizar prácticamente por completo el consumo de agua para su funcionamiento, respondiendo así a uno de los principales retos de sostenibilidad asociados a este tipo de infraestructuras.

Además de su dimensión tecnológica, el proyecto representa una extraordinaria oportunidad para el desarrollo económico de Mora y de Castilla-La Mancha. Las previsiones iniciales de los promotores del proyecto apuntan a la creación de hasta 5.000 puestos de trabajo durante la fase de construcción y aproximadamente 1.000 empleos directos e indirectos una vez las instalaciones entren en funcionamiento.

Por parte del Ayuntamiento de Mora han participado en la reunión el Alcalde, Emilio Bravo; el teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Sergio Moreno; y el teniente de alcalde y concejal de Obras y Urbanismo, Álvaro Valero.

La representación empresarial ha estado integrada por Charlie Faulkner, CEO de Edgemode Inc.; Reto Zueger, director para Europa de Bloom Energy; Patrick Moran, CEO de Genos Resources Plc; José Mora, CEO de Blackberry AIF; Jesús Mora, director técnico de Blackberry AIF; Rob Stolpestad, director de Hedmark Holdings; Jack Pressman, director general de Sparkdata; y Seamas MacSamhradain, representante de Spark EPC.

Por parte del Gobierno regional han asistido la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el director general de Empresas, Santiago Baeza; el director general de Transición Energética, Alipio García; y la directora general de Infraestructuras de Telecomunicaciones y Ciberseguridad, Lola Higueras.

"Un paso importante"

El alcalde de Mora, Emilio Bravo, ha destacado la importancia de la reunión y el respaldo institucional que requiere una inversión de esta envergadura. "Hoy hemos dado un paso importante para seguir avanzando en un proyecto que puede transformar el futuro económico de Mora y convertirse en uno de los mayores polos tecnológicos de Castilla-La Mancha. Agradecemos la disposición del Gobierno regional para conocer en profundidad una iniciativa que combina innovación, sostenibilidad y generación de empleo."

Bravo ha señalado que el Ayuntamiento continuará colaborando con todas las administraciones y con las empresas promotoras para facilitar el desarrollo del proyecto dentro del máximo respeto a la normativa vigente. "Nuestro objetivo es que Mora sea protagonista de la nueva economía digital. Hablamos de una inversión sin precedentes que puede atraer talento, empresas auxiliares, innovación y oportunidades para varias generaciones de morachos."

Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Sergio Moreno, ha destacado el impacto que la iniciativa puede tener para toda la comunidad autónoma. "La inteligencia artificial y los centros de datos constituyen uno de los sectores con mayor crecimiento a nivel mundial. Que una inversión de estas características haya fijado su mirada en Mora demuestra el enorme potencial de nuestro municipio y de Castilla-La Mancha para liderar proyectos tecnológicos de primer nivel internacional."

A la salida de la reunión, José Mora, CEO de Blackberry AIF ha declarado que "la inteligencia artificial necesita una nueva generación de infraestructuras, y España tiene la oportunidad de convertirse en uno de los grandes hubs tecnológicos de Europa".

"DC Malpica IA nace con esa vocación: desarrollar una infraestructura de clase mundial que combine capacidad de computación, independencia energética y sostenibilidad" ha asegurado Mora, para continuar agradeciendo "la disposición y el interés mostrado por el Gobierno de Castilla-La Mancha durante esta reunión.

Creemos que la colaboración entre administraciones y sector privado será determinante para convertir esta inversión en una realidad que genere empleo, atraiga inversión internacional y sitúe a la región en el mapa global de la economía digital."

El Ayuntamiento de Mora considera que la reunión celebrada en Guadalajara supone un nuevo avance en la consolidación de un proyecto llamado a situar al municipio como un referente en infraestructuras digitales, computación de altas prestaciones e inteligencia artificial, generando un importante efecto tractor sobre el tejido empresarial, la innovación y el empleo de toda Castilla-La Mancha.