La patronal de Castilla-La Mancha pide abordar "entre todos" el absentismo laboral: "El coste en la región es mayor"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha hecho un llamamiento para abordar "entre todos" el problema del absentismo laboral. Y ha indicado que, en esta región, con gran peso de las pymes, el absentismo laboral "tiene un coste más elevado" que en otros puntos con más grandes empresas.

Así lo ha expresado este miércoles en el IV Foro Mujeres Empresarias de Castilla-La Mancha, en referencia al informe de Adecco que cifra el absentismo en un 7,3 %, por debajo de la media nacional, con unas pérdidas de 2.020 millones de euros.

"Si una pyme de cuatro trabajadores tiene uno enfermo, su tasa de absentismo no es un siete ni dos, ni un cuatro, es un 25 %. Si faltan 2 es un 50 % de absentismo y si faltan tres, que hay casos, es un 75 % de absentismo", ha señalado.

Además, ha afirmado que la media que se calcula en Castilla-La Mancha o en cualquier otra comunidad autónoma se refiere a "medias muy ponderadas, pero en una región de pymes como esta, el coste del absentismo laboral lógicamente es más elevado que en otras grandes empresas".

Nicolás ha insistido en que se legisla siempre pensando en las grandes empresas, pero una legislación pensada en pequeño "serviría para una grande".

"El tema del absentismo laboral es muy preocupante, desde hace más de 10 años, que viene incrementándose de manera disparada. Preocupa más cuando se habla del coste que supone y que a nivel nacional ronda los 59.000 millones. Es un problema que hay que compartir entre todos. Si esa ayuda de las centrales sindicales no la tenemos porque no reconocen el problema, vamos a seguir creciendo en el problema y el problema ya cuesta mucho dinero", ha sentenciado.

Falta de igualdad de género

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha aportado otros datos que pasan "más desapercibidos", haciendo alusión a un informe de ClosinGap que recoge que se tardarán 36 años en conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres.

Además, el mismo informe establece que el gasto en la economía española por no tener esa plena igualdad es de 271.000 millones de euros.

"Multiplica por 4,5 euros el coste que cuesta el absentismo, sin quitarle valor a las palabras del presidente de la patronal", ha expresado la consejera.

Asimismo, ha anunciado la publicación este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la convocatoria 'Mujeres que lideran Castilla-La Mancha', dotada con 200.000 euros para respaldar proyectos de asociaciones que trabajen en la visibilización de la mujer en puestos directivos.

Según ha explicado, las entidades podrán presentar hasta dos proyectos, con ayudas de entre 10.000 y 20.000 euros en función de su ámbito territorial, durante un plazo de 20 días.