La inflación se sitúa en el 3,1 % en Castilla-La Mancha en junio con el sector de la vivienda disparado

La inflación ha bajado dos décimas hasta el 3,1 % en Castilla-La Mancha en junio en comparación con el mismo mes del año pasado, con la vivienda como el sector que más ha subido, con un encarecimiento del 5,6 %.

Según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de junio en comparación con los del mes anterior han subido un 0,5 % en Castilla-La Mancha.

En cuanto a los sectores, además de la vivienda, se han encarecido un 5,4 % los transportes y un 4,7 % los restaurantes y el alojamiento.

Los seguros y servicios financieros han subido un 3,5 %, mientras que el cuidado personal se ha encarecido un 2,8 %; los servicios de educación un 2,4 %; y las bebidas alcohólicas y el tabaco un 2,3 %.

Asimismo, la sanidad ha subido un 1,7 %; mientras que las actividades recreativas, deporte y cultura y el vestido y calzado se han encarecido un 1,5 %.

Por último, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas se han incrementado un 1 %; los de muebles y artículos del hogar han crecido un 0,9 %; y los de información y telecomunicaciones se han mantenido sin variaciones.

Datos nacionales

A nivel nacional el Índice de Precios al Consumo (IPC), mantuvo su tasa interanual en el 3,2 % de inflación por tercer mes consecutivo, en pleno 'shock' energético por la guerra en Irán. De esta forma, la inflación encadena cuatro meses consecutivos por encima del 3 %.

Según el INE, la vivienda ha tirado del dato al alza por la vivienda, principalmente por el incremento de los precios de la electricidad y del gas, ante la desaparición de las medidas fiscales sobre la energía que el Gobierno inició el pasado 1 de junio. Asimismo, tiraron a la baja los precios del transporte debido a la caída de los combustibles.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,6 %, acumulando cinco meses consecutivos de incrementos.

No obstante, el INE ha moderado la inflación subyacente -sin alimentos no elaborados ni productos energéticos-, hasta el 2,9 %. Asimismo, el IPC armonizado (IPCA) mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,6 %, con una variación mensual del 0,6 %.