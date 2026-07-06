Castilla-La Mancha pide a Sánchez una financiación con el "consenso" de las regiones y sin privilegios para Cataluña

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta para avanzar hacia un nuevo modelo de financiación autonómica al tiempo que ha mostrado, una vez más, su "rechazo absoluto" hacia la propuesta presentada por el Gobierno central que se basa en el principio de ordinalidad.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha recordado que el programa que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez fue perfilado por la anterior vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto a formaciones como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

Antes del primer CPFF que ha presidido el actual titular de Hacienda, Arcadi España, el consejero regional —acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández— ha fijado como "principio irrenunciable" la igualdad entre todos los ciudadanos y ha pedido garantías para que todos los territorios tengan los recursos necesarios para prestar los servicios públicos esenciales en condiciones de equidad.

"Estamos en contra del principio de ordinalidad que trata de dar privilegios a una comunidad autónoma en detrimento de las otras, y que dice que quien más tiene más tiene que recibir", ha afeado Ruiz Molina.

Desde Castilla-La Mancha se ha subrayado que la financiación autonómica "debe negociarse" entre las comunidades autónomas "desde el consenso y la negociación multilateral". Ambos ejes deben garantizar la participación de todas las regiones en un asunto que afecta al conjunto del Estado.

En este sentido, ha lamentado las "manifestaciones imprudentes" realizadas por la consejera de Hacienda de Cataluña, Alicia Romero, en las que da por hecho que se va a aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica —previsiblemente en el siguiente CPFF a finales de julio—.

Se trata, ha recordado el representante del Gobierno de Emiliano García-Page, de un modelo que se ha pactado de forma "unilateral" y con una sola comunidad autónoma y un solo partido político.

Al respecto, se ha preguntado para qué han servido las reuniones bilaterales en las que han participado algunas comunidades autónomas y donde se ha puesto de manifiesto el modelo que se defiende, como ha sido el caso de Castilla-La Mancha.

En este contexto, ha deseado que estos encuentros no hayan sido un "paripé" y ha echado de menos que el Gobierno central no haya desmentido a la consejera catalana, lo que ha generado "incertidumbre" sobre el proceso de negociación.

Además, ha criticado la "forma" que ha caracterizado la actuación del Ejecutivo central. "Se ha negociado con una sola comunidad autónoma", ha remarcado el representante del Gobierno autonómico.

Pide apoyo al PP para los Presupuestos

Más allá de la financiación autonómica, la reunión del CPFF se ha centrado en los objetivos de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años, con especial atención al ejercicio 2027.

De las cantidades que establezca el Estado para el próximo ejercicio depende el "margen de maniobra del que disponemos para poder afrontar el presupuesto del próximo año, al menos aquellas comunidades que elaboran y aprueban sus cuentas en tiempo y forma cada ejercicio, como es el caso de Castilla-La Mancha".

En este sentido, el consejero ha señalado que desde el Ejecutivo autonómico "queremos disponer de un mayor margen de maniobra para afrontar las cuentas del próximo ejercicio". Por ello, ha reclamado al PP que permita la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Según Ruiz Molina, sería "positivo" que el Gobierno de España presentase su propuesta para que pueda ser debatida y, en su caso, rechazada durante su tramitación parlamentaria.

Asimismo, ha defendido que el nivel de déficit autorizado para las comunidades autónomas no debería ser un elemento de discusión si existiera un sistema de financiación autonómica que cubriera adecuadamente las necesidades reales de gasto de los territorios.

Según el consejero de Hacienda, si existiera un modelo de financiación suficiente, "reduciría la dependencia de los márgenes de déficit para garantizar la prestación de los servicios públicos".

Ruiz Molina ha defendido las palabras de Page de igualar la financiación de las comunidades autónomas, de forma que toda la ciudadanía pueda acceder a unos servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Este sistema favorecería la prestación asistencial "con el mismo nivel de calidad", con independencia de dónde vivan o de la capacidad económica del territorio en el que residan.