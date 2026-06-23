Las empresas de Castilla-La Mancha facturan hasta abril 3.900 millones en terceros países, un 7 % más que en 2025

Castilla-La Mancha ha registrado el segundo mayor crecimiento exportador de España en los cuatro primeros meses del año y ha alcanzado, por primera vez, los 3.900 millones de euros facturados entre enero y abril, un 7 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Solo en el cuarto mes del año, las empresas con sede en la región han vendido bienes y servicios al exterior por valor 961,6 millones, un 8,6 % más que en abril del año pasado.

La evolución de las exportaciones de las empresas de Castilla-La Mancha muestra su fortaleza y dinamismo pese a la complejidad del mercado exterior. El repunte de abril sitúa a Castilla-La Mancha" como la quinta comunidad autónoma con mayor crecimiento en este mes, 2,8 puntos más que la media nacional", ha señalado la consejera de Economía, Empresas y Empleo.

Así, Patricia Franco ha destacado el buen comportamiento de sectores como los bienes de equipo, cuyas ventas se han incrementado un 23,5 % en el mes de abril con respecto al año anterior, y las manufacturas de consumo, con un crecimiento del 18,5 % en términos interanuales.

En el ámbito provincial, las ventas al exterior sólo descienden en términos interanuales en la provincia de Cuenca, con 51,8 millones, un 25,6% menos que el mismo mes del año anterior.

En el resto de provincias de la región, las exportaciones han mostrado estabilidad en Albacete, con 122,3 millones vendidos. Al mismo tiempo, se han producido crecimientos destacados en Toledo, con 256,6 millones y un aumento interanual del 8,1 %; en Ciudad Real, con 235 millones y un 8,5 % más; y en Guadalajara, que ha alcanzado los 295,9 millones y un crecimiento interanual del 23,4 %.

El buen comportamiento de las exportaciones en abril "supone consolidar el récord exportador en los primeros cuatro meses de este año, donde hemos alcanzado por primera vez los 3.900 millones de euros en ventas exteriores en la región", ha contado Franco.

"Somos, además, la segunda comunidad autónoma de todo el país con un mayor crecimiento, superando en cinco puntos la media nacional", ha dicho la consejera sobre el aumento interanual en las exportaciones de la región, que crecen un 7 % en el primer cuatrimestre del año frente al 2 % del conjunto del país.

Desgloses

En el acumulado anual, esos más de 3.900 millones de euros se reparten en 480,3 millones en la provincia de Albacete, un 11,2% menos que en el mismo periodo del año anterior; y otros 220,1 millones en Cuenca, un 28,3% menos.

En Ciudad Real se han vendido 835,2 millones en la provincia de Ciudad Real, un 6,1 % más. La factura en Guadalajara se ha incrementado hasta los 1.127,8 millones, un alza del 16,3 %. En la provincia de Toledo se han exportado 1.237,6 millones, un 19% más que entre enero y abril de 2025. Se trata del cuarto mayor crecimiento provincial.

Por sectores, entre enero y abril la mayor partida exportadora de la región —aunque se anota un descenso interanual del 7,4 %— es la de alimentación y bebidas, con 1.184,8 millones. El segundo apartado más vendido es el de los bienes de equipo, con 954,8 millones y una subida del 14,2 %. Por su parte, las manufacturas de consumo, que crecen un 9 % en el primer cuatrimestre del año, rozan los 480 millones.