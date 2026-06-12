Los precios suben un 3,3 % en Castilla-La Mancha en mayo, impulsados por el transporte, que se encarece un 7,5 %

Los precios han subido un 3,3 % en Castilla-La Mancha durante el mes de mayo en relación al mismo mes del año pasado, según recogen los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Índice de Precios de Consumo (IPC), una décima por encima de la media nacional, situada en el 3,2 %.

A pesar del repunte interanual, los precios en la comunidad registraron en mayo un ligero descenso del 0,1 % respecto al mes de abril, lo que refleja una moderación puntual en la evolución mensual. En el conjunto del año, desde el inicio de 2026, los precios han acumulado un incremento del 1,8 % en la región.

Por sectores, el transporte vuelve a ser el principal motor del encarecimiento en Castilla-La Mancha, con un aumento del 7,5 % en el último año respecto a mayo de 2025. Este comportamiento se explica principalmente por la evolución de los carburantes, que mantienen su impacto en los costes del sector pese al leve descenso mensual del 0,4 %.

Este aumento acumulado sitúa al transporte como el grupo más inflacionista de la economía regional durante 2026, con un incremento del 5,3 % en lo que va de año.

Servicios financieros, hostelería y otros sectores en alza

Tras el transporte, destacan los seguros y servicios financieros, que han registrado una subida interanual del 5 %, junto con un incremento mensual del 0,2 %. También los restaurantes y el alojamiento han experimentado un notable encarecimiento, con una subida del 4,8 % en un año y un aumento del 0,8 % respecto a abril, reflejando la presión en el sector servicios.

Otros incrementos relevantes se observan en bebidas alcohólicas y tabaco (3,1 %), cuidado personal (2,8 %), vivienda (2,6 %) y educación (2,4 %). En el ámbito del ocio, las actividades recreativas, deporte y cultura suben un 2,1 %, mientras que el vestido y calzado aumenta un 2 % y la sanidad un 1,8 %.

Por debajo del 1 % se sitúan los incrementos en muebles y artículos del hogar (0,4 %) y en información y comunicaciones (0,2 %), los sectores con menor presión inflacionista en la región.

Evolución mensual

En términos mensuales, los mayores aumentos de precios en Castilla-La Mancha se registraron en restaurantes y alojamientos, con un incremento del 0,8 %, y en alimentos y bebidas no alcohólicas, que subieron un 0,3 %. También aumentaron los seguros y servicios financieros y las bebidas alcohólicas y el tabaco, ambos un 0,2 %, mientras que la sanidad subió ligeramente una décima.

La educación mantuvo sus precios sin variaciones respecto al mes anterior.

En el lado contrario, se registraron descensos en varios sectores. La vivienda bajó un 1 %, el transporte se redujo un 0,4 %, el vestido y calzado cayó un 0,3 %, al igual que la información y telecomunicaciones. También disminuyeron los precios de muebles y artículos del hogar, actividades recreativas y cuidado personal, con caídas del 0,2 %.

Castilla-La Mancha entre las regiones con mayor inflación

Con este dato, Castilla-La Mancha continúa por encima de la media nacional y se sitúa como la quinta comunidad autónoma con mayor tasa de inflación, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, Cantabria, Galicia y Baleares. En el conjunto del país, todas las comunidades registraron tasas positivas en mayo, con Madrid a la cabeza (3,8 %) y Extremadura como la más baja (2,5 %).

A nivel nacional, el IPC se mantuvo estable en el 3,2 % interanual, mientras que la inflación subyacente —que excluye energía y alimentos frescos— se elevó una décima hasta el 3 %, dos décimas por encima del mes anterior.

Según el INE, el comportamiento de la inflación en España estuvo influido principalmente por el transporte y las actividades recreativas, mientras que el vestido, el calzado y los alimentos contribuyeron a moderar la subida de precios.

Contexto nacional y factores de fondo

El Gobierno ha señalado la estabilidad de los precios energéticos como uno de los factores que han contenido la inflación, destacando el papel de las políticas energéticas y el comportamiento de la electricidad y el gas, que mantienen tasas interanuales negativas.

En términos mensuales, el IPC nacional subió un 0,1 % en mayo, encadenando cuatro meses consecutivos de incrementos, aunque con una moderación respecto a abril.

En conjunto, los datos reflejan una inflación contenida en términos generales, pero con diferencias marcadas por sectores, en los que el transporte y los servicios continúan siendo los principales focos de presión sobre el coste de la vida.

Medidas anticrisis

En lo que respecta a las medidas anticrisis, tras la bajada de la factura de la luz en abril, a partir del 1 de junio se inició la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña. Las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica continuarán hasta el 30 de junio.

Las medidas fiscales sobre los carburantes -tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, IVA al 10 % sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y devolución parcial del gasóleo profesional- permanecerán vigentes hasta el 30 de junio.

También continuarán en vigor las medidas sectoriales: ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5 % para consumidores vulnerables y 57,5 % para vulnerables severos).

"El Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios, minuto a minuto, de la mano de los agentes sociales y los sectores más afectados. España está mejor preparada que nunca ante shocks como la guerra de Irán", han remarcado desde el Ejecutivo.