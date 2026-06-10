Duplicar las exportaciones, introducir la miel y atraer más turistas: los objetivos de Page en su viaje a Corea del Sur

Castilla-La Mancha aspira a duplicar sus exportaciones a Corea del Sur en cinco años. El presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha destacado las "muchísimas ganas" de los operadores asiáticos por "comprar, sobre todo, aceite y buenos vinos".

Según Page, se trata de "un mercado fiel y que paga bien", ha dicho durante una visita al país asiático. El jefe del Ejecutivo regional ha participado en la feria Seoul Food& Hotel 2026, una cita que acoge a más de 1.600 expositores, entre ellos 14 empresas de Castilla-La Mancha, además del expositor institucional.

"Hemos querido venir a esta feria que es, seguramente, la segunda más grande de toda Asia", ha asegurado Page. "El mercado es enormemente competitivo y muestra un creciente interés por el producto español", ha continuado para puntualizar cómo dentro del producto español se apuesta por "el de Castilla-La Mancha".

Además de conocer la feria, Page se ha reunido con importadores coreanos interesados en los productos de la comunidad autónoma. Junto al presidente se han desplazado el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

Más allá de las referencias habituales, el Gobierno regional ha invitado al público local a "explorar" la miel, un producto ahora "muy frenado". En Castilla-La Mancha "somos grandes productores", ha subrayado Page, sin embargo "tiene unos impuestos muy elevados aquí".

Junto al ámbito agroalimentario, también se prevé el despegue de la actividad turística. "Corea del Sur acaba de superar ya a Japón en emisores turísticos, en torno al medio millón: además, consumen cultura, civilización y gastronomía".

Para la jornada de mañana, hay prevista, en la sede del Instituto Cervantes en Seúl, la presentación de los atractivos turísticos de Castilla-La Mancha. "Corea, que es un país pequeño, un poco más grande que Castilla-La Mancha, pero con 50 millones de habitantes, tiene una dinámica turística muy activa", ha explicado el mandatario autonómico.