Alquilar un piso de 80 m² en Castilla-La Mancha ya se lleva un tercio del salario: el coste se dispara casi un 20 % en un año

La población residente en Castilla-La Mancha destinó el pasado año el 32% de su salario bruto al pago del alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados, tres puntos más que en 2024, cuando este esfuerzo se situó en el 29%.

Los datos de estudio Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2025, un informe basado en los sueldos medios de las ofertas de empleo que publica InfoJobs y los precios medios de la vivienda de alquiler según el índice inmobiliario de Fotocasa, confirman la menguante capacidad de financiación del arrendamiento.

El precio de la vivienda en alquiler en Castilla-La Mancha cerró 2025 con un incremento anual del 19,8 %: en diciembre, su precio mensual se situó en los 8,70 euros/m². Aunque el salario medio de la región alcanzó los 26.322 euros (2.194 euros brutos mensuales en 12 pagas) según InfoJobs, la cantidad necesaria para costear un alquiler ha alcanzado su porcentaje más alto desde 2019.

En 2025, el dinero destinado a pagar el alquiler se incrementó en 14 comunidades autónomas, se mantuvo en Navarra y la Comunidad de Madrid y solo bajó su peso en Aragón. En todo caso, fue Madrid la región donde sus vecinos destinaron el mayor porcentaje de su sueldo al pago del alquiler, el 71% del sueldo bruto en 2025 —el mismo valor que en 2024—.

El coste del arrendamiento presiona la capacidad económica de los hogares en buena parte de España. En Cataluña, el alquiler de una vivienda tipo de 80 metros cuadrados absorbe el 70 % del sueldo bruto. El esfuerzo en Islas Baleares (64 %), País Vasco (58 %) y Canarias (56 %) también se mantiene en niveles elevados y perfila un patrón en el que las regiones con mayor presión turística o dinamismo económico presentan los precios más exigentes.

En un segundo escalón se sitúan territorios como la Comunidad Valenciana (48 %) y Cantabria (43 %), seguidos de Navarra, Andalucía y Asturias, todas en torno al 41%.

Por debajo de estos niveles aparecen Galicia (38 %), Aragón (37 %) y un grupo de territorios —Castilla y León, Región de Murcia y La Rioja— donde el esfuerzo se sitúa en el 36 %. Castilla-La Mancha, con un 32 %, y Extremadura, con el 29 %, cierran la clasificación.

"Emergencia habitacional"

El pasado año "marcó un punto de inflexión en la crisis de accesibilidad a la vivienda en España", asegura María Matos, directora de estudios Fotocasa. El esfuerzo salarial destinado al alquiler ha alcanzado el nivel más alto de la serie histórica.

La portavoz de la inmobiliaria ha recordado que "destinar el 50% del sueldo al pago de la vivienda supone una situación de auténtica emergencia habitacional". Este porcentaje se dispara 20 puntos por encima de lo recomendado.

"Cuando la mitad del salario se destina únicamente a pagar el alquiler, la capacidad de ahorro desaparece y se limita el acceso a otros gastos esenciales, deteriorando gravemente la calidad de vida de los ciudadanos", ha advertido.

Entretanto, la presión del arrendamiento ha obligado a muchas personas "a retrasar decisiones vitales, como emanciparse, formar una familia o incluso cambiar de empleo".

Al mismo tiempo, "compartir vivienda ha dejado de ser una opción puntual para convertirse en una necesidad estructural entre quienes buscan reducir el enorme esfuerzo económico que exige hoy acceder a un hogar", ha comentado Matos.

La "creciente desconexión" de ambas magnitudes

Por su parte, Mónica Pérez, directora de comunicación de InfoJobs ha abundado en la "creciente desconexión entre la evolución salarial y el precio del alquiler en España".

Los sueldos ofertados han mantenido “una tendencia al alza —aunque moderada— en los últimos años”, ha comentado Pérez. En 2025, el incremento fue de un solo punto porcentual. "Esto denota una insuficiencia frente al fuerte encarecimiento de la vivienda y eleva de forma sostenida el esfuerzo que deben realizar los trabajadores para acceder a un hogar".

Además, Pérez ha subrayado que "la mejora de la estabilidad en el empleo convive aún con dinámicas de temporalidad y estacionalidad que influyen en la seguridad económica de los trabajadores".