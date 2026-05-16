La oferta inmobiliaria cae en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, con Albacete a la cabeza del descenso

La oferta de viviendas en venta se ha reducido en las cinco provincias de Castilla-La Mancha durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Así lo indica un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista, que además sitúa a Albacete entre las provincias con una bajada más acusada.

Concretamente, se sitúa en el puesto doce, con un -21 %, compartiendo puesto en el ranking con otras como Lleida, La Rioja, Huesca y Burgos.

Variación anual. Foto: Idealista.

Aunque los porcentajes son inferiores, el resto de provincias castellanomanchegas también han registrado datos negativos.

Toledo y Ciudad Real han experimentado una variación negativa del 14 %, mientras que muy de cerca les sigue Cuenca, con el -13 %.

La provincia donde menos se ha reducido la oferta de viviendas en venta de toda la autonomía es Guadalajara, con el -9 %.

Estos datos van en línea de la media nacional, ya que, según el informe, la oferta ha disminuido un 10 % en el conjunto de España. Además, casi todas las provincias han registrado un dato negativo, excepto Madrid y Santa Cruz de Tenerife.

Por capitales

Atendiendo a las capitales de provincia castellanomanchegas, encontramos un dato que va en la línea de los registros provinciales, con bajadas en todas ellas.

Las caídas más significativas las registran Albacete y Ciudad Real capital, con un -24 % y un -22 % menos de viviendas en oferta, respectivamente.

Le siguen Guadalajara, con un -9 %; y Toledo, con un -6 %. Cuenca, por su parte, registra un dato estable, sin variación con respecto al primer trimestre del año anterior.

En el conjunto del país, solo siete capitales han visto como el volumen de viviendas en venta ha crecido en el periodo analizado. La mayor subida se ha producido en la ciudad de Madrid, donde la oferta ha crecido un 17 %. Le siguen Valencia (13 %), Santander (6 %), Barcelona (6 %), Sevilla (5 %), Málaga (3 %) y Santa Cruz de Tenerife (2 %).