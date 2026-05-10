Ya es oficial: si te has mudado por trabajo a Castilla-La Mancha puedes deducirte 500 euros en la Renta

El alto coste de vida en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, empuja a la clase trabajadora hacia territorios donde el bienestar y los servicios son más accesibles. En este sentido, Castilla-La Mancha atrae cada vez más nuevos residentes: fue la segunda región de España que más creció en población el primer trimestre de 2026 — 7.833 habitantes más.

La región vive un momento en dulce en lo relativo a generación de empleo. En los últimos diez años, la población activa ha incrementado un 9,5 % superando con holgura el millón de personas (1.076.500), según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para allanar el camino a todos esos trabajadores que buscan una mejor vida en territorio castellanomanchego, la normativa autonómica de Medidas Tributarias (Ley 8/2013) contempla una deducción de 500 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por los gastos derivados de trasladar tu residencia habitual por motivos laborales.

Dicha bonificación se puede aplicar en la presente campaña de la Renta del ejercicio 2025 que finaliza el próximo 30 de junio de 2026. Esta ayuda fiscal se aplica tanto en el año en que te mudas como en el ejercicio siguiente, lo que supone un alivio económico significativo.

Puntos clave

Compatibilidad: si te mudaste en 2024, aún puedes aplicar esta deducción en la campaña de 2025 si cumples las condiciones.

en la campaña de 2025 si cumples las condiciones. Deducción por contribuyente: en el caso de parejas en tributación conjunta, si ambos se han mudado por trabajo, la deducción puede alcanzar los 1.000 euros.

en el caso de parejas en tributación conjunta, si ambos se han mudado por trabajo, Límite de cuota: el importe no puede exceder la parte autonómica de la cuota íntegra procedente de tus rendimientos del trabajo o actividades económicas.

Requisitos imprescindibles

No todos los traslados a Castilla-La Mancha computan para esta ayuda. El requisito fundamental es que la nueva residencia se encuentra en una de las zonas escasamente pobladas de la citada comunidad autónoma. Además, el motivo del traslado debe ser estrictamente laboral, ya seas trabajador por cuenta ajena o autónomo.

Estas zonas se dividen según su densidad de población:

Zonas de intensa despoblación: municipios con una densidad superior a ocho habitantes por kilómetro cuadrado.

municipios con una densidad superior a ocho habitantes por kilómetro cuadrado. Zonas de extrema despoblación: municipios con menos de ocho habitantes por km².

Límites económicos y permanencia

Para acceder a esta bonificación, la Agencia Tributaria establece topes en la base liquidable del contribuyente:

Debe ser inferior a 22.946 euros en tributación individual .

. Debe ser inferior a 31.485 euros en tributación conjunta.

Es importante destacar que para no tener que devolver esos 500 euros o 1.000 euros, en caso de que la mudanza sea en pareja, debes permanecer en tu nueva residencia habitual durante el año del traslado y los tres ejercicios siguientes. Solo el fallecimiento del contribuyente exime de este cumplimiento, lógicamente.

Deducción extra de 500 euros: alquiler

Además, todos aquellos que vivan de alquiler en la región castellanomanchega también pueden deducirse hasta 500 euros en la declaración de la Renta vigente, una medida complementaria que pretende fomentar el asentamiento en el medio rural y compensar los gastos de vivienda de los nuevos vecinos.

Esto no es todo, ya que recientemente la Junta de Comunidades ha lanzado la convocatoria de ayudas al alquiler 2026 que cubren hasta el 50 % de la renta mensual con un tope de 571 euros al mes. De igual manera, están orientadas especialmente a jóvenes, familias numerosas y colectivos vulnerables que necesitan un apoyo inmediato para sufragar su hogar.