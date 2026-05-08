Ciudad Real acogerá Fenavin Match el 2 y 3 de junio: un encuentro exclusivo de negocio para el sector del vino

La Institución Ferial de Ciudad Real (IFEDI) acogerá el 2 y 3 de junio Fenavin Match, un nuevo instrumento de negocio del sector vitivinícola que reunirá a una amplia representación del sector vitivinícola nacional y pondrá el foco en las nuevas tendencias del sector.

En el encuentro participarán bodegas expositoras procedentes de las distintas zonas vitivinícolas del país, junto a proyectos emergentes y productores que apuestan por la incorporación de nuevas tendencias de consumo en la constante evolución del mercado.

La vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real, Sonia González, ha destacado que "Fenavin Match nace con el objetivo de reunir perfiles profesionales especializados y generar oportunidades reales de negocio para las bodegas expositoras".

"La diversidad de territorios, estilos y modelos de producción presentes en esta nueva edición demuestra la fortaleza y riqueza del vino español", ha afirmado.

Además, ha apuntado al amplio listado de expositores que estarán en la cita, lo que "refleja la diversidad, riqueza y capacidad innovadora del sector", con la presencia de bodegas pertenecientes a denominaciones de origen históricas como La Mancha, Ribera del Duero, Rioja, Rías Baixas, Rueda, Toro, Jumilla o Cava.

Entre las zonas representadas figuran también proyectos procedentes de regiones con una marcada identidad diferencial que evidencian el creciente interés internacional. Concretamente, estarán las denominaciones de origen Campo de Calatrava, una de las pocas zonas volcánicas reconocidas en España; Cebreros, como referencia de garnachas de altura con creciente reconocimiento internacional; Ribeira Sacra; o Islas Canarias; zonas que han ganado protagonismo en los últimos años gracias a sus características singulares, variedades autóctonas y modelos de elaboración vinculados al territorio.

Asimismo, Fenavin Match contará con bodegas especializadas en vinos ecológicos, vinos como Dehesa del Carrizal, Vallegarcía, Río Negro, La Jaraba o El Vicario.

Y también elaboraciones adaptadas a nuevos perfiles de consumo, como referencias de baja graduación o vinos sin alcohol, categorías en expansión que responden a la evolución de los mercados internacionales y a la aparición de nuevos perfiles de consumo.

Bajo el lema "Solo contactos, solo oportunidades, solo negocio", Fenavin Match continúa "avanzando en la configuración de un espacio especializado en la internacionalización, la comercialización y la generación de nuevas oportunidades dentro del sector vitivinícola".